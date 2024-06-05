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"Dilan Polat Hapiste Değil" İddiası: Savcılıktan Bircan Bali’ye Soruşturma

"Dilan Polat Hapiste Değil" İddiası: Savcılıktan Bircan Bali’ye Soruşturma

Dilan Polat
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 23:27

Beyaz TV ekranlarında açıklamalarda bulunan Bircan Bali, Dilan Polat’ın uzun zamandır cezaevinde kalmadığını ve dışarıda çocuklarıyla görüştüğünü iddia etmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaları yalanladı ve iddanın sahibi Bircan Bali hakkında soruşturma başlattı.

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Bircan Bali, Beyaz TV ekranlarında Dilan Polat ile ilgili akıl almaz iddialarda bulunmuştu.

Bircan Bali, Beyaz TV ekranlarında Dilan Polat ile ilgili akıl almaz iddialarda bulunmuştu.

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Sabah’tan Seda Nur Günaydın’ın haberine göre, savcılık çok konuşulan iddialar sonrasında harekete geçti.

Sabah’tan Seda Nur Günaydın’ın haberine göre, savcılık çok konuşulan iddialar sonrasında harekete geçti.

Kaynak

Dilan Polat’ın dışarıda olduğu haberini yalanlayan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianın sahibi Bircan Bali hakkında da "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

Dilan Polat’ın dışarıda olduğu haberini yalanlayan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianın sahibi Bircan Bali hakkında da "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

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