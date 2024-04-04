4 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınan Damla Ersubaşı'nın yeni sevgilisinin yüzünü göstermemesi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih rolüyle son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Doğukan Güngör'ün rol arkadaşı Özge Acar ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.
Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la ihaneti iddiasının ardından Ceyda Düvenci'nin manidar paylaşımlarının arakası kesilmedi. Esra Akpınar, ilişkinin boşanmadan sonra başladığını açıkladı fakat kimseye inandırıcı gelmedi... Ceyda Düvenci ve Esra Akpınar'ın benzerliği ise dillere fena dolandı!
Son dönemlerde global listelerde yerini alan 'Lan' şarkısıyla dillerden düşmeyen Zeynep Bastık, bu kez de yatırım tercihlerini açıkladı. Hatırlarsanız, Bastık'ın İzmir'in Urla ilçesinden satın aldığı yazlık uzunca bir dönem sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Anlaşılan güzel şarkıcının buna benzer yatırımları devam edecek. Ünlü şarkıcı, Demet Özdemir'in alışveriş bütçesini de yorumlamayı ihmal etmedi!
Eski profesyonel dansçı Demet Özdemir, İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün dans performansını yorumladı!
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31 Mart yerel seçimlerinde İBB adayı Murat Kurum'a olan desteğini her fırsatta dile getiren Sinan Akçıl yine gündeme damgasını vuran bir açıklamayla dikkat çekti. Sıcak gündeme dair sürekli açıklamaya yapan Akçıl, ünlü arkadaşlarının kendisini arayıp "Türkiye'nin en büyük müzisyenlerinden birisin" dediklerini iddia edince goygoy malzemesi oldu.
Aylardır minik kızını bekleyen Eda Ece, doğum yaptı! Kızının adını yeni nesil isimlerden koymak istemediğini belirten Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in seçimi şaşırttı.
Magazin gündeminin yakından takip edilen çiftleri Hande Erçel ve Hakan Sabancı yine kameralara yakalandı. Etkinlikten etkinliğe koşan ünlü çift, bu kez basketbol maçını yakından takip etti. 2. Sayfa'nın aktardığına göre, Hande Erçel'in desteklediği takımın kaçırdığı pozisyonlara üzüldüğü anlar ise dikkatlerden kaçmadı.
Magazin gündeminin yakından takip edilen çifti Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde Baby Shower düzenleyen Atiksoy'un tercih ettiği mütevazı pembe elbisesi ise takdir topladı.
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