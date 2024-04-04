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Etkinlikten Etkinliğe Koşan Hande Erçel & Hakan Sabancı Basketbol Maçına Gitti: Maç Heyecanı Kameraya Yansıdı

Etkinlikten Etkinliğe Koşan Hande Erçel & Hakan Sabancı Basketbol Maçına Gitti: Maç Heyecanı Kameraya Yansıdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.04.2024 - 11:35

Magazin gündeminin yakından takip edilen çiftleri Hande Erçel ve Hakan Sabancı yine kameralara yakalandı. Etkinlikten etkinliğe koşan ünlü çift, bu kez basketbol maçını yakından takip etti. 

2. Sayfa'nın aktardığına göre, Hande Erçel'in desteklediği takımın kaçırdığı pozisyonlara üzüldüğü anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

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Ünlü oyuncu Hande Erçel son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında.

Ünlü oyuncu Hande Erçel son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında.

Gerek oyunculuğu gerek güzelliğiyle sık sık sosyal medyada adından söz ettiren Hande Erçel, Türkiye'nin en çok takipçisi bulunan oyuncusu aynı zamanda. Haliyle özel hayatı da yakından takip ediliyor.

Hande Erçel, bir yılı aşkın süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor bildiğiniz üzere.

Hande Erçel, bir yılı aşkın süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor bildiğiniz üzere.

Bildiğiniz üzere diyoruz çünkü, çiftin attığı her adım magazin gündeminde büyük bir yankı uyandırıyor. Haklarında çeşitli iddialar atılsa da ilişkileri tam gaz devam ediyor.

Erçel ve Sabancı çifti, sosyal medya hesaplarında pek paylaşım yapmasalar da kendilerini sık sık yan yana görüyoruz.

Erçel ve Sabancı çifti, sosyal medya hesaplarında pek paylaşım yapmasalar da kendilerini sık sık yan yana görüyoruz.

Kimi zaman bir düğünde, kimi zaman şık bir davette yan yana boy gösteriyorlar.

Özellikle yurt dışı tatillerini tercih eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı bugüne kadar pek çok ülkeyi gezme fırsatı elde etti.

Özellikle yurt dışı tatillerini tercih eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı bugüne kadar pek çok ülkeyi gezme fırsatı elde etti.

Norveç'ten tutun da Amerika'ya, Paris'ten Bali'ye dünyanın dört bir yanını gezdiler. Halen de gezmeye, keşfetmeye devam ediyorlar.

Sıklıkla tatildeyken gördüğümüz ünlü çift, İstanbul'dayken de farklı aktivitelere katılıyor.

Sıklıkla tatildeyken gördüğümüz ünlü çift, İstanbul'dayken de farklı aktivitelere katılıyor.

Her ne kadar sosyetik davetlerde boy gösterseler de farklı deneyimlerden hiç vazgeçmiyorlar. Yeri geldiğinde İstanbul Boğazı'nda balık tutmuşlukları bile var!

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu kez de yan yana basketbol maçı izledi. Bahçeşehir Koleji'nin maçını izleyen çift, oldukça heyecanlı dakikalara tanıklık etti.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu kez de yan yana basketbol maçı izledi. Bahçeşehir Koleji'nin maçını izleyen çift, oldukça heyecanlı dakikalara tanıklık etti.

Sosyal medyasını aktif kullanan Erçel, o anları paylaşmayı da ihmal etmedi.

2. Sayfa'nın aktardığına göre maçı izleyen Erçel'in yüzündeki heyecan ise kameralara yansıdı;

Hande Erçel'in voleybol maçını izlerken verdiği tepkiler ise dillere düşmüştü;

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