Etkinlikten Etkinliğe Koşan Hande Erçel & Hakan Sabancı Basketbol Maçına Gitti: Maç Heyecanı Kameraya Yansıdı
Etkinlikten Etkinliğe Koşan Hande Erçel & Hakan Sabancı Basketbol Maçına Gitti: Maç Heyecanı Kameraya Yansıdı
Magazin gündeminin yakından takip edilen çiftleri Hande Erçel ve Hakan Sabancı yine kameralara yakalandı. Etkinlikten etkinliğe koşan ünlü çift, bu kez basketbol maçını yakından takip etti.
2. Sayfa'nın aktardığına göre, Hande Erçel'in desteklediği takımın kaçırdığı pozisyonlara üzüldüğü anlar ise dikkatlerden kaçmadı.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında.
Hande Erçel, bir yılı aşkın süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor bildiğiniz üzere.
Erçel ve Sabancı çifti, sosyal medya hesaplarında pek paylaşım yapmasalar da kendilerini sık sık yan yana görüyoruz.
Özellikle yurt dışı tatillerini tercih eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı bugüne kadar pek çok ülkeyi gezme fırsatı elde etti.
Sıklıkla tatildeyken gördüğümüz ünlü çift, İstanbul'dayken de farklı aktivitelere katılıyor.
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu kez de yan yana basketbol maçı izledi. Bahçeşehir Koleji'nin maçını izleyen çift, oldukça heyecanlı dakikalara tanıklık etti.
2. Sayfa'nın aktardığına göre maçı izleyen Erçel'in yüzündeki heyecan ise kameralara yansıdı;
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