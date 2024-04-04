Seçim Sonrası Melek Mosso'dan Gelen Belediye Paylaşımı Dikkatlerden Kaçmadı

'Arkadaşlar aşağıda yazanlara bakınca herkes belediye konseri vereceğiz sanmış. O da olur ama demek istediğim belediyelerden kiralayacağımız salon ve açık havalarda konser verebileceğiz, bazılarını alamıyorduk. Ben her belediyeyle çalışıyorum. Önemli olan konserlerin amacından çarpıtılmaması.'