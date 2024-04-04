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Seçim Sonrası Melek Mosso'dan Gelen Belediye Paylaşımı Dikkatlerden Kaçmadı

Seçim Sonrası Melek Mosso'dan Gelen Belediye Paylaşımı Dikkatlerden Kaçmadı

Melek Mosso
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.04.2024 - 10:56

Bir süre önce tüm konserlerinin son anda iptal edilmesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso, seçimin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Pek çok yerde konser vereceğini söyleyen Mosso, akıllara belediye konserlerini getirdi.

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Asıl adı Melek Davarcı olan, akrabaları kendisini bulamasın diye soyadını değiştiren ve hayatımıza Melek Mosso olarak giren ünlü şarkıcı, sesiyle herkesi büyüleyen isimlerden.

Asıl adı Melek Davarcı olan, akrabaları kendisini bulamasın diye soyadını değiştiren ve hayatımıza Melek Mosso olarak giren ünlü şarkıcı, sesiyle herkesi büyüleyen isimlerden.

Müzik alanında çalışmalarını her zaman sürdüren Melek Mosso, Yıldız Tilbe'nin 'Vursalar Ölemem' şarkısını yeniden yorumlamasıyla büyük bir çıkış elde etmişti. Ardından Çukur için yapılan 'Hiç Aşk Yok' şarkısına eşlik etmişti.

Melek Mosso geçtiğimiz yıl kazandığı bir ödülü almak için sahneye çıktığı sırada yaptığı "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum." konuşmasıyla dikkat çekmişti.

Melek Mosso geçtiğimiz yıl kazandığı bir ödülü almak için sahneye çıktığı sırada yaptığı "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum." konuşmasıyla dikkat çekmişti.

Kimileri tarafından çok beğenilen, kimileri tarafından çok eleştirilen Melek Mosso'nun bu konuşmasının ardından, dönemin AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde vereceği konserin iptal olacağı iddia edilmişti. Ancak konser belirlenen saatte yapılmışı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaşanan durumun ardından istifa etmişti.

Yaşanan belediye tartışmalarının ardından Melek Mosso, seçim sonrası paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Yaşanan belediye tartışmalarının ardından Melek Mosso, seçim sonrası paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçimi birinci olarak tamamlamıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'yı alarak Türkiye'nin en büyük 5 ilinin yerel iktidarı oldu. Melek Mosso da bunun ardından bir paylaşımda bulundu.

"Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum." diyen Mosso, belediyelerle konser için anlaştığı fikirlerini doğurdu.

"Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum." diyen Mosso, belediyelerle konser için anlaştığı fikirlerini doğurdu.

Yazısının ardından 'Müzik şifalandırır. Buradan devam.' paylaşımı da yapmıştı.

Daha sonra yanlış anlaşıldığını fark eden Mosso, "Önemli olan konserlerin amacından çarpıtılmaması" diyerek her belediyeyle çalıştığını vurguladı.

Daha sonra yanlış anlaşıldığını fark eden Mosso, "Önemli olan konserlerin amacından çarpıtılmaması" diyerek her belediyeyle çalıştığını vurguladı.

'Arkadaşlar aşağıda yazanlara bakınca herkes belediye konseri vereceğiz sanmış. O da olur ama demek istediğim belediyelerden kiralayacağımız salon ve açık havalarda konser verebileceğiz, bazılarını alamıyorduk. Ben her belediyeyle çalışıyorum. Önemli olan konserlerin amacından çarpıtılmaması.'

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