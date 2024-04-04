Seçim Sonrası Melek Mosso'dan Gelen Belediye Paylaşımı Dikkatlerden Kaçmadı
Seçim Sonrası Melek Mosso'dan Gelen Belediye Paylaşımı Dikkatlerden Kaçmadı
Bir süre önce tüm konserlerinin son anda iptal edilmesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso, seçimin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Pek çok yerde konser vereceğini söyleyen Mosso, akıllara belediye konserlerini getirdi.
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Asıl adı Melek Davarcı olan, akrabaları kendisini bulamasın diye soyadını değiştiren ve hayatımıza Melek Mosso olarak giren ünlü şarkıcı, sesiyle herkesi büyüleyen isimlerden.
Melek Mosso geçtiğimiz yıl kazandığı bir ödülü almak için sahneye çıktığı sırada yaptığı "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum." konuşmasıyla dikkat çekmişti.
Yaşanan belediye tartışmalarının ardından Melek Mosso, seçim sonrası paylaşımıyla herkesi şaşırttı.
"Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum." diyen Mosso, belediyelerle konser için anlaştığı fikirlerini doğurdu.
Daha sonra yanlış anlaşıldığını fark eden Mosso, "Önemli olan konserlerin amacından çarpıtılmaması" diyerek her belediyeyle çalıştığını vurguladı.
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