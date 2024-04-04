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Buse Terim Boşanmasının Ardından Kendini Fransa Tatiline Adeta Fırlattı

Buse Terim Boşanmasının Ardından Kendini Fransa Tatiline Adeta Fırlattı

Buse Terim
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.04.2024 - 09:57

Fatih Terim'in yıllardır moda sektöründeki başarısıyla gündeme gelen kızı Buse Terim, 10 yıllık evliliğini bitirmesiyle gündem olmuştu. Volkan Bahçekapılı ile tek celsede boşanan Buse Terim, soluğu Fransa'da aldı!

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Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Büyük bir düğünle magazine epey konuşulacak konu çıkartan ikilinin hayatları oldukça merak edilen konular arasındaydı. Volkan Bahçekapılı'nın, Emre Belözoğlu'nun kuzeni olması da bu merakı tetikliyordu tabii ki.

Çift ilk kez 2016 yılında anne-baba olma sevinci yaşamıştı.

Çift ilk kez 2016 yılında anne-baba olma sevinci yaşamıştı.

2016 yılında ilk kızları Nil'i, ardından 2018 yılında ikinci kızları Naz'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı.

Pek sık magazin gündeminde yer aldığını söyleyemeyeceğimiz bu ikili, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkmalarıyla dikkat çekmişti.

Pek sık magazin gündeminde yer aldığını söyleyemeyeceğimiz bu ikili, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkmalarıyla dikkat çekmişti.

Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan ve boşanacakları söylenen çiftin aşklarına bir şans daha verdiklerini öğrenmiştik. Fakat bu durum da pek uzun sürmedi.

Buse Terim, "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle boşanma davası açtı ve çift tek celsede evliliğini sonlandırdı.

Buse Terim, "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle boşanma davası açtı ve çift tek celsede evliliğini sonlandırdı.

Anlaşmalı boşanmanın ardından pek çok iddia gündeme gelmişti. Buse Terim de söylenenlere karşın bir açıklama yazısı paylaşmış ve 'Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.' demişti.

Boşanmanın ardından paylaşımlarına ara veren ve sessizliğe bürünen Buse Terim, yolculuk yapacağı haberiyle geri döndü.

Boşanmanın ardından paylaşımlarına ara veren ve sessizliğe bürünen Buse Terim, yolculuk yapacağı haberiyle geri döndü.

Bir iş için yurt dışına seyahat edeceğini duyuran Buse Terim, takipçilerinden nereye gideceğini tahmin etmesini istedi.

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Ardından gördük ki kendisi soluğu Fransa Colmar'da almış!

Ardından gördük ki kendisi soluğu Fransa Colmar'da almış!

Bol gezmeler dileyelim kendisine...

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