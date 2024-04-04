Buse Terim Boşanmasının Ardından Kendini Fransa Tatiline Adeta Fırlattı

Anlaşmalı boşanmanın ardından pek çok iddia gündeme gelmişti. Buse Terim de söylenenlere karşın bir açıklama yazısı paylaşmış ve 'Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.' demişti.