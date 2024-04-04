Buse Terim Boşanmasının Ardından Kendini Fransa Tatiline Adeta Fırlattı
Buse Terim Boşanmasının Ardından Kendini Fransa Tatiline Adeta Fırlattı
Fatih Terim'in yıllardır moda sektöründeki başarısıyla gündeme gelen kızı Buse Terim, 10 yıllık evliliğini bitirmesiyle gündem olmuştu. Volkan Bahçekapılı ile tek celsede boşanan Buse Terim, soluğu Fransa'da aldı!
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Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
Çift ilk kez 2016 yılında anne-baba olma sevinci yaşamıştı.
Pek sık magazin gündeminde yer aldığını söyleyemeyeceğimiz bu ikili, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkmalarıyla dikkat çekmişti.
Buse Terim, "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle boşanma davası açtı ve çift tek celsede evliliğini sonlandırdı.
Boşanmanın ardından paylaşımlarına ara veren ve sessizliğe bürünen Buse Terim, yolculuk yapacağı haberiyle geri döndü.
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Ardından gördük ki kendisi soluğu Fransa Colmar'da almış!
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