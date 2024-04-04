Demet Özdemir Saçında Kırıklar Olduğunu Söyleyip Gülen Muhabire Verdiği Felsefik Cevapla Derinlere Daldırdı
Demet Özdemir Saçında Kırıklar Olduğunu Söyleyip Gülen Muhabire Verdiği Felsefik Cevapla Derinlere Daldırdı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir magazinin sevilen, sempatik yüzlerinden biri. Her zaman güler yüzüyle karşımıza çıkan Özdemir, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de muhabirlerin objektiflerine yakalandı. Ünlü oyuncu 'Saçlarınızda kırıklar var' diyen muhabire verdiği cevapla derinlere dalmamıza sebep oldu.
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir magazinde görmeye oldukça aşina olduğumuz bir isim.
16,3 milyon takipçili Instagram hesabında gündelik hayatından pozlarına da yer veren Özdemir'in, samimi ve içten tavırları da bu denli büyük bir kitleye sahip olmasındaki etkenlerden biri.
Son olarak Adım Farah'ta rol alan ve şimdilerde tatilinin tadını çıkartan Demet Özdemir'i geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle anmıştık.
Bir süre boyunca yaptığı kombinlerin fiyatlarıyla gündeme gelen Demet Özdemir, Arnavutköy'de objektiflere yakalandı.
Bunun üstüne kendisine "Saçlarınızda kırıklar var" diyerek espri yapıldı. Demet Özdemir ise bu duruma düşündüren bir cevap verdi ve "Kalplerimiz kırık olmasın" dedi.
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