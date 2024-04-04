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Demet Özdemir Saçında Kırıklar Olduğunu Söyleyip Gülen Muhabire Verdiği Felsefik Cevapla Derinlere Daldırdı

Demet Özdemir Saçında Kırıklar Olduğunu Söyleyip Gülen Muhabire Verdiği Felsefik Cevapla Derinlere Daldırdı

GNS
GNS - Onedio Editörü
04.04.2024 - 09:03

Ünlü oyuncu Demet Özdemir magazinin sevilen, sempatik yüzlerinden biri. Her zaman güler yüzüyle karşımıza çıkan Özdemir, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de muhabirlerin objektiflerine yakalandı. Ünlü oyuncu 'Saçlarınızda kırıklar var' diyen muhabire verdiği cevapla derinlere dalmamıza sebep oldu.

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir magazinde görmeye oldukça aşina olduğumuz bir isim.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir magazinde görmeye oldukça aşina olduğumuz bir isim.

Yıllardır rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısıyla herkesin sevdiği isimlerden biri haline gelen ünlü oyuncu, aynı sevgiyi sosyal medya hesabında da görüyor elbette. Kendisi aktif bir Instagram kullanıcısı.

16,3 milyon takipçili Instagram hesabında gündelik hayatından pozlarına da yer veren Özdemir'in, samimi ve içten tavırları da bu denli büyük bir kitleye sahip olmasındaki etkenlerden biri.

16,3 milyon takipçili Instagram hesabında gündelik hayatından pozlarına da yer veren Özdemir'in, samimi ve içten tavırları da bu denli büyük bir kitleye sahip olmasındaki etkenlerden biri.

Ne zaman kendisini muhabirlerle bir arada görsek oldukça sempatik bir tutum sergileyerek ayak üstü de olsa sohbet etmeye özen gösteriyor ünlü oyuncu.

Son olarak Adım Farah'ta rol alan ve şimdilerde tatilinin tadını çıkartan Demet Özdemir'i geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle anmıştık.

Son olarak Adım Farah'ta rol alan ve şimdilerde tatilinin tadını çıkartan Demet Özdemir'i geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle anmıştık.

Yunan DJ Sergio'dan ayrılmasının ardından, Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş'le birlikte olduğu söylenmişti hatırlarsanız. Şimdilerde ise kendisinin 'kalbim boş' açıklamaları yaptığını duyuyoruz.

Bir süre boyunca yaptığı kombinlerin fiyatlarıyla gündeme gelen Demet Özdemir, Arnavutköy'de objektiflere yakalandı.

Bir süre boyunca yaptığı kombinlerin fiyatlarıyla gündeme gelen Demet Özdemir, Arnavutköy'de objektiflere yakalandı.

Güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen Özdemir, aracına binmeden hemen önce muhabirlerle tatlı bir sohbet gerçekleştirdi. Cilt bakımı konusunda çok hassas olduğunu söyleyen Özdemir, yıllar sonra setlere ilk kez bu kadar uzun ara verdiğini ve bunu değerlendirmek istediğini söyledi.

Bunun üstüne kendisine "Saçlarınızda kırıklar var" diyerek espri yapıldı. Demet Özdemir ise bu duruma düşündüren bir cevap verdi ve "Kalplerimiz kırık olmasın" dedi.

Bunun üstüne kendisine "Saçlarınızda kırıklar var" diyerek espri yapıldı. Demet Özdemir ise bu duruma düşündüren bir cevap verdi ve "Kalplerimiz kırık olmasın" dedi.

'Arkamı dönüp baktığımda öyle kalbini kırdığım insanlar yok. İnşallah yoktur. Varsa da özür dileyebilirim.'

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