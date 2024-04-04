Demet Özdemir Saçında Kırıklar Olduğunu Söyleyip Gülen Muhabire Verdiği Felsefik Cevapla Derinlere Daldırdı

Güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen Özdemir, aracına binmeden hemen önce muhabirlerle tatlı bir sohbet gerçekleştirdi. Cilt bakımı konusunda çok hassas olduğunu söyleyen Özdemir, yıllar sonra setlere ilk kez bu kadar uzun ara verdiğini ve bunu değerlendirmek istediğini söyledi.