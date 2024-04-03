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Berkcan Güven ve Güneş İkilisi Yaza Damga Vuracak Yeni Şarkılarını Cuma Günü Piyasaya Bomba Gibi Düşürecek

Berkcan Güven ve Güneş İkilisi Yaza Damga Vuracak Yeni Şarkılarını Cuma Günü Piyasaya Bomba Gibi Düşürecek

Berkcan Güven
GNS
GNS - Onedio Editörü
03.04.2024 - 22:51

Sosyal medyanın en hit dönemlerinde, çoğunuzun hatırlamadığı Vine'dan bu günlere kadar gelen Berkcan Güven'i artık 'şarkıcı' diye anabiliriz sanırım. Ne yapsa hit olan ve konserleri tıklım tıklım olan Bege'den yepyeni bir iş daha geliyormuş. Hem de son dönemlerin en popüler isimlerinden Güneş ile!

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Sosyal medyada ne kadar eskisiniz? Mesela Berkcan Güven'i YouTube'dan değil Vine'dan tanıyacak kadar olabilir.

Sosyal medyada ne kadar eskisiniz? Mesela Berkcan Güven'i YouTube'dan değil Vine'dan tanıyacak kadar olabilir.

Kendisi henüz lise döneminde çektiği 7 saniyelik videolarla çok büyük kitlelere ulaşmayı başarmıştı. Ayrıca dönemin en büyük fenomenlerinden bir tanesiydi. Anlayacağınız sosyal medya, sosyal medya olduğu dönemde çıkan isimlerdendi.

Tabii daha sonrasında Vine'ın kapanması ve sistemin de evrilmesiyle bunu bir işe dönüştüren Berkcan, YouTube alemine adım atmıştı.

Tabii daha sonrasında Vine'ın kapanması ve sistemin de evrilmesiyle bunu bir işe dönüştüren Berkcan, YouTube alemine adım atmıştı.

Çok uzun süre boyunca içerik üreticisi olarak kariyerine devam etti. Özellikle ailesi ile birlikte çektiği videolarla tanınan ve komikliğiyle gönüllere taht kuran bir isim oldu. Nereden baksanız arkadaş ortamıyla yaptıkları da oldukça etki etti bu sürece elbette.

Kendisinin oldukça sadık bir kitlesi var. Hangi mecraya geçmek istese beraberinde geldiler. Ancak kimse "Çok Yakışıklıyım" şarkısının şarkıcılık kapılarını açacağını öngörememişti.

Kendisinin oldukça sadık bir kitlesi var. Hangi mecraya geçmek istese beraberinde geldiler. Ancak kimse "Çok Yakışıklıyım" şarkısının şarkıcılık kapılarını açacağını öngörememişti.

Arkadaşlarıyla birlikte sırf espri olsun diye yaptığı 'Çok Yakışıklıyım' şarkısı her ne kadar anlamsız ve komik olsa da, pek çok kişinin diline dolandı. Hele ki o zamanın yaşı küçük sosyal medya kullanıcıları hala bu şarkıyı ezbere biliyor olabilir. Ne de olsa 'yakışıklılar takılırmış Çengel'de...'.

Aslında profesyonel anlamda çalıştığı ilk şarkılarından bir tanesi, YouTube'un karman çorman olduğu ve herkesin birbirine diss attığı dönemde çıkarttığı "YouTube benim işim" olmuştu.

Aslında profesyonel anlamda çalıştığı ilk şarkılarından bir tanesi, YouTube'un karman çorman olduğu ve herkesin birbirine diss attığı dönemde çıkarttığı "YouTube benim işim" olmuştu.

Tüm YouTuberların birbirlerine gönderme yaptığı ve tabiri caizse laf soktuğu o dönem şarkılarla türkülerle geçti. Berkcan Güven bu işi çok ciddiye almış ve epey prodüksiyonlu bir iş çıkartmıştı. Ardından şarkıcılık serüveni de başladı.

Ardından "Yeniden" ve "Neresi?" şarkılarını piyasaya sundu ve resmen bomba etkisi yarattı.

Ardından "Yeniden" ve "Neresi?" şarkılarını piyasaya sundu ve resmen bomba etkisi yarattı.

Bu da yetmedi birbiri ardına yeni şarkılarını yayınladı. Eh tabii tüm parçaları sosyal medyada, müzik listelerinde hit oldu. Konserlerden konserlere koştu. Son olarak Alizade ile çıkarttığı 24/7 şarkısını yediden yetmişe herkes dinledi ve söyledi.

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Diğer yandan içerik üreticiliğine ara verse de hepimizin geri dönmesini istediği ve beklediği seri "Buneamk" için geçtiğimiz günlerde yeşil ışık yakmıştı.

Diğer yandan içerik üreticiliğine ara verse de hepimizin geri dönmesini istediği ve beklediği seri "Buneamk" için geçtiğimiz günlerde yeşil ışık yakmıştı.

En yakın arkadaşı Efe Uygaç ile birlikte çektikleri serinin her videosu milyonlar izlenmişti. Haliyle geri dönsün de isteniyor. En az kendileri kadar izleyenlerini de eğlendiriyorlar. Berkcan Güven de 'Timelineda yine buneamk perileri dolanıyor' diyerek Efe Uygaç'ı etiketleyince biz de yeni video geliyor sandık.

Ancak yeni video değil, yeni şarkılar yoldaymış!

Ancak yeni video değil, yeni şarkılar yoldaymış!

Son dönemin en popüler şarkıcılarından Güneş'le birlikte yaptıkları düet Mümkünse'yi duyurmasıyla hepimizi resmen ayağa kaldırdı.

Twitter (X) üzerinden yeni şarkısının duyurusunu yapan Bege, Cuma günü Mümkünse'nin yayına gireceğini söyleyince herkes çok heyecanlandı.

Twitter (X) üzerinden yeni şarkısının duyurusunu yapan Bege, Cuma günü Mümkünse'nin yayına gireceğini söyleyince herkes çok heyecanlandı.

Gelin önce şarkının paylaştıkları kısmına, sonra da dinleyenlerin yorumlarına bakalım!

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