Berkcan Güven ve Güneş İkilisi Yaza Damga Vuracak Yeni Şarkılarını Cuma Günü Piyasaya Bomba Gibi Düşürecek

Arkadaşlarıyla birlikte sırf espri olsun diye yaptığı 'Çok Yakışıklıyım' şarkısı her ne kadar anlamsız ve komik olsa da, pek çok kişinin diline dolandı. Hele ki o zamanın yaşı küçük sosyal medya kullanıcıları hala bu şarkıyı ezbere biliyor olabilir. Ne de olsa 'yakışıklılar takılırmış Çengel'de...'.