Berkcan Güven ve Güneş İkilisi Yaza Damga Vuracak Yeni Şarkılarını Cuma Günü Piyasaya Bomba Gibi Düşürecek
Berkcan Güven ve Güneş İkilisi Yaza Damga Vuracak Yeni Şarkılarını Cuma Günü Piyasaya Bomba Gibi Düşürecek
Sosyal medyanın en hit dönemlerinde, çoğunuzun hatırlamadığı Vine'dan bu günlere kadar gelen Berkcan Güven'i artık 'şarkıcı' diye anabiliriz sanırım. Ne yapsa hit olan ve konserleri tıklım tıklım olan Bege'den yepyeni bir iş daha geliyormuş. Hem de son dönemlerin en popüler isimlerinden Güneş ile!
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Sosyal medyada ne kadar eskisiniz? Mesela Berkcan Güven'i YouTube'dan değil Vine'dan tanıyacak kadar olabilir.
Tabii daha sonrasında Vine'ın kapanması ve sistemin de evrilmesiyle bunu bir işe dönüştüren Berkcan, YouTube alemine adım atmıştı.
Kendisinin oldukça sadık bir kitlesi var. Hangi mecraya geçmek istese beraberinde geldiler. Ancak kimse "Çok Yakışıklıyım" şarkısının şarkıcılık kapılarını açacağını öngörememişti.
Aslında profesyonel anlamda çalıştığı ilk şarkılarından bir tanesi, YouTube'un karman çorman olduğu ve herkesin birbirine diss attığı dönemde çıkarttığı "YouTube benim işim" olmuştu.
Ardından "Yeniden" ve "Neresi?" şarkılarını piyasaya sundu ve resmen bomba etkisi yarattı.
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Diğer yandan içerik üreticiliğine ara verse de hepimizin geri dönmesini istediği ve beklediği seri "Buneamk" için geçtiğimiz günlerde yeşil ışık yakmıştı.
Ancak yeni video değil, yeni şarkılar yoldaymış!
Twitter (X) üzerinden yeni şarkısının duyurusunu yapan Bege, Cuma günü Mümkünse'nin yayına gireceğini söyleyince herkes çok heyecanlandı.
Gelin önce şarkının paylaştıkları kısmına, sonra da dinleyenlerin yorumlarına bakalım!
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