Bugün Terhis Günüydü: Bedelli Askerliğini Bitirip Vatan Borcunu Ödeyen Fenomenlerin "Döndük" Mesajları

Ülkede belirli bir yaşa gelen vatandaşların zorunlu olarak belirli bir süre boyunca görev yaptıkları bu süreç, erbaş ve erler için 6 ay kadar sürüyor. Yedek subay ve yedek astsubay olarak askerliğini yapanlar ise 12 ay boyunca görev yapıyor.