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Bugün Terhis Günüydü: Bedelli Askerliğini Bitirip Vatan Borcunu Ödeyen Fenomenlerin "Döndük" Mesajları

Bugün Terhis Günüydü: Bedelli Askerliğini Bitirip Vatan Borcunu Ödeyen Fenomenlerin "Döndük" Mesajları

GNS
GNS - Onedio Editörü
03.04.2024 - 20:52

Ünlülerin ve fenomenlerin son dönemde anlaşmış gibi bedelli askerliğe gitmeleri hepimizi oldukça şaşırtmıştı. Sosyal medyada takip etmeye alıştığımız isimlerin bedelli askerliklerini tamamlayıp geri dönmeleri takipçileri tarafından beklenirken, üç isim aynı gün terhis oldu. İşte 'biz buraya yeni gelmedik, geri geldik' pozlarıyla bedelini ödeyenler. 😂

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Askerlik her Türk gencinin yerine getirmesi gereken vatani bir vazife bildiğiniz gibi.

Askerlik her Türk gencinin yerine getirmesi gereken vatani bir vazife bildiğiniz gibi.

Ülkede belirli bir yaşa gelen vatandaşların zorunlu olarak belirli bir süre boyunca görev yaptıkları bu süreç, erbaş ve erler için 6 ay kadar sürüyor. Yedek subay ve yedek astsubay olarak askerliğini yapanlar ise 12 ay boyunca görev yapıyor.

Eh tabii diğer bir yandan bedelli askerlik de gündemin en önemli konularından. Çünkü ünlülerin ve fenomenlerin büyük bir kısmı bedelli askerlik haberleriyle gündeme geliyor.

Eh tabii diğer bir yandan bedelli askerlik de gündemin en önemli konularından. Çünkü ünlülerin ve fenomenlerin büyük bir kısmı bedelli askerlik haberleriyle gündeme geliyor.

Kanunda yer alan şartları yerine getiren kişilerin, 2024 itibariyle 182 bin 608 liraya yükselen bedelli askerlik ücretini ödemesi ve ardından 28 gün temel askerlik eğitimini alması durumundan faydalanan pek çok ünlü isim vardı.

Tabii son dönemde bu isimlerin artması bizi de şaşırtmıştı. Neredeyse herkes bir anda askere gitti.

Tabii son dönemde bu isimlerin artması bizi de şaşırtmıştı. Neredeyse herkes bir anda askere gitti.

Uzun yıllardır sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanıdığımız fenomen Orkun Işıtmak da bu isimlerden bir tanesiydi.

Işıtmak, Amasya'da yaptığı bedelli askerliği bitirdiğini böyle duyurdu!

Işıtmak, Amasya'da yaptığı bedelli askerliği bitirdiğini böyle duyurdu!

Terhis olmasının ardından 3 Nisan'da 'iyisiyle kötüsüyle, zoruyla kolayıyla 26 gün geçirdik' diyerek askerliğini bitirdiğini söyledi.

Detaylar burada:

Terhis olup "Yeni gelmedik, geri geldik" diyen bir diğer isim ise Reynmen'di!

Terhis olup "Yeni gelmedik, geri geldik" diyen bir diğer isim ise Reynmen'di!

Reynmen lakabıyla tanıdığımız Yusuf Aktaş da Orkun Işıtmak ile aynı dönemde askere giden isimlerden biriydi. Askerlik öncesi katıldığı programlardaki açıklamalarıyla hepimizi güldüren Reynmen de askerliği bitirdi.

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Kendisi askeriyeden çıktığı gibi paylaşımları da beraberinde geldi.

Bir diğer isim ise askere gitmeden önce saçını sakalını keserek bizi dumur eden ve hiç beklemediğimiz bir anda haberini veren Semicenk'ti.

Bir diğer isim ise askere gitmeden önce saçını sakalını keserek bizi dumur eden ve hiç beklemediğimiz bir anda haberini veren Semicenk'ti.

Şarkılarıyla herkesi tripten tribe sürükleyen Semicenk, saçsız sakalsız fotoğrafı ortaya çıkıp goygoycuların diline düşünce askere gideceğini açıklamak zorunda kalmıştı.

Kendisi de bugün itibariyle tezkeresini aldı!

Kendisi de bugün itibariyle tezkeresini aldı!

3 Nisan Çarşamba günü terhis olan askerlerden biri de Semicenk oldu.

Arkadaşlarıyla da böyle kavuşmuş kendisi.

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