Bugün Terhis Günüydü: Bedelli Askerliğini Bitirip Vatan Borcunu Ödeyen Fenomenlerin "Döndük" Mesajları
Bugün Terhis Günüydü: Bedelli Askerliğini Bitirip Vatan Borcunu Ödeyen Fenomenlerin "Döndük" Mesajları
Ünlülerin ve fenomenlerin son dönemde anlaşmış gibi bedelli askerliğe gitmeleri hepimizi oldukça şaşırtmıştı. Sosyal medyada takip etmeye alıştığımız isimlerin bedelli askerliklerini tamamlayıp geri dönmeleri takipçileri tarafından beklenirken, üç isim aynı gün terhis oldu. İşte 'biz buraya yeni gelmedik, geri geldik' pozlarıyla bedelini ödeyenler. 😂
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Askerlik her Türk gencinin yerine getirmesi gereken vatani bir vazife bildiğiniz gibi.
Eh tabii diğer bir yandan bedelli askerlik de gündemin en önemli konularından. Çünkü ünlülerin ve fenomenlerin büyük bir kısmı bedelli askerlik haberleriyle gündeme geliyor.
Tabii son dönemde bu isimlerin artması bizi de şaşırtmıştı. Neredeyse herkes bir anda askere gitti.
Işıtmak, Amasya'da yaptığı bedelli askerliği bitirdiğini böyle duyurdu!
Terhis olup "Yeni gelmedik, geri geldik" diyen bir diğer isim ise Reynmen'di!
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Kendisi askeriyeden çıktığı gibi paylaşımları da beraberinde geldi.
Bir diğer isim ise askere gitmeden önce saçını sakalını keserek bizi dumur eden ve hiç beklemediğimiz bir anda haberini veren Semicenk'ti.
Kendisi de bugün itibariyle tezkeresini aldı!
Arkadaşlarıyla da böyle kavuşmuş kendisi.
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