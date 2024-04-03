Yıllar Önce "Ben İmam Değilim Gülebilirim" Videosuyla Hepimize Kahkaha Attıran Amca Muhtar Adayı Olmuş!

Sosyal medyada bir dönemin efsanesi haline gelmiş videolar arasında 'Ben imam değilim, gülebilirim' diyerek kahkahalara boğulan beyefendi var bildiğiniz gibi. Sarı Mikrofon'un yıllar önce yaptığı röportajla akıllara kazınan isim, 2024 yerel seçimlerinde muhtar adayı olmuş! Bu sefer de 'Ben muhtar adayıyım, gülebilirim' diyerek selamlıyor bizi. 😂
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Sokak röportajını, sokak röportajı yapan hesaplardan bir tanesi YouTube'da yayınladığı videolar ile Sarı Mikrofon'du elbette.
Bu anlardan bir tanesi de "Ben imam değilim, gülebilirim" diyen ve hunharca kahkahalar atmaya başlayan beyefendiydi. 😂
Adını bilmeyenler için söyleyelim, kendisi Mehmet Bozkurt. Kendisi aksi yönde bir cevap vererek kahkahalara boğulmuştu.
Gündemi aylardır meşgul eden yerel seçimlerde de hiç beklemediğimiz anda gördük kendisini. Muhtar adayı olmuş. 😂
Videoyu görenler elbette kahkahalara boğuldu. Bir de kendisi muhtar olabildi mi olamadı mı çok merak edildi.
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Dişten tanıyanlar. 😂
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Kendisi üçüncü olarak tamamlamış seçimi...
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