Yıllar Önce "Ben İmam Değilim Gülebilirim" Videosuyla Hepimize Kahkaha Attıran Amca Muhtar Adayı Olmuş!

Bahsettiğimiz video çekileli 10 yılı geçmiş bile olabilir. Ama rahat 10 yılı var yani öyle söyleyelim. Yolda birine 'Efendim bizim için bir kere güler misiniz?' diye soran Sarı Mikrofon ekibi 'Gülemem. Ben imamım gülmem.' cevabını vermişti.