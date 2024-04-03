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Yıllar Önce "Ben İmam Değilim Gülebilirim" Videosuyla Hepimize Kahkaha Attıran Amca Muhtar Adayı Olmuş!

Yıllar Önce "Ben İmam Değilim Gülebilirim" Videosuyla Hepimize Kahkaha Attıran Amca Muhtar Adayı Olmuş!

GNS
GNS - Onedio Editörü
03.04.2024 - 18:52

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Sosyal medyada bir dönemin efsanesi haline gelmiş videolar arasında 'Ben imam değilim, gülebilirim' diyerek kahkahalara boğulan beyefendi var bildiğiniz gibi. Sarı Mikrofon'un yıllar önce yaptığı röportajla akıllara kazınan isim, 2024 yerel seçimlerinde muhtar adayı olmuş! Bu sefer de 'Ben muhtar adayıyım, gülebilirim' diyerek selamlıyor bizi. 😂

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Sokak röportajını, sokak röportajı yapan hesaplardan bir tanesi YouTube'da yayınladığı videolar ile Sarı Mikrofon'du elbette.

Sokak röportajını, sokak röportajı yapan hesaplardan bir tanesi YouTube'da yayınladığı videolar ile Sarı Mikrofon'du elbette.

Tabii sokak röportajları esnasında ortaya çıkan eğlenceli anları da derleyerek hepimizin hafızalarına kazınan, kahkahalarla güldüğümüz anları da yayınladılar sürekli.

Bu anlardan bir tanesi de "Ben imam değilim, gülebilirim" diyen ve hunharca kahkahalar atmaya başlayan beyefendiydi. 😂

Bu anlardan bir tanesi de "Ben imam değilim, gülebilirim" diyen ve hunharca kahkahalar atmaya başlayan beyefendiydi. 😂

Bahsettiğimiz video çekileli 10 yılı geçmiş bile olabilir. Ama rahat 10 yılı var yani öyle söyleyelim. Yolda birine 'Efendim bizim için bir kere güler misiniz?' diye soran Sarı Mikrofon ekibi 'Gülemem. Ben imamım gülmem.' cevabını vermişti.

Adını bilmeyenler için söyleyelim, kendisi Mehmet Bozkurt. Kendisi aksi yönde bir cevap vererek kahkahalara boğulmuştu.

Adını bilmeyenler için söyleyelim, kendisi Mehmet Bozkurt. Kendisi aksi yönde bir cevap vererek kahkahalara boğulmuştu.

Sarı Mikrofon, yıllar içerisinde bu denli viral olan ''Ben imam değilim gülebilirim' amcanın' takipçisiydi elbette.

Gündemi aylardır meşgul eden yerel seçimlerde de hiç beklemediğimiz anda gördük kendisini. Muhtar adayı olmuş. 😂

Gündemi aylardır meşgul eden yerel seçimlerde de hiç beklemediğimiz anda gördük kendisini. Muhtar adayı olmuş. 😂

'Ben Ardıçlı mahalle muhtar adayı Mehmet Bozkurt. Ben imam değilim ama muhtar adayıyım.' diyerek gülüyor bu sefer de.

Videoyu görenler elbette kahkahalara boğuldu. Bir de kendisi muhtar olabildi mi olamadı mı çok merak edildi.

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Dişten tanıyanlar. 😂

Dişten tanıyanlar. 😂

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Kendisi üçüncü olarak tamamlamış seçimi...

Kendisi üçüncü olarak tamamlamış seçimi...

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