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Bebek Bekleyen Yıldız Çağrı Atiksoy Baby Shower'da Tercih Ettiği Mütevazı Elbiseyle Takdir Topladı

Bebek Bekleyen Yıldız Çağrı Atiksoy Baby Shower'da Tercih Ettiği Mütevazı Elbiseyle Takdir Topladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.04.2024 - 09:56

Magazin gündeminin yakından takip edilen çifti Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay,  bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde Baby Shower düzenleyen Atiksoy'un tercih ettiği mütevazı pembe elbisesi ise takdir topladı.

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Set aşkı gerçeğe dönen çiftlerimiz arasında Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay başı çekiyor.

Set aşkı gerçeğe dönen çiftlerimiz arasında Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay başı çekiyor.

Savaşçı dizisinde partner olan çiftin aşkı kısa sürede gerçeğe dönmüş, hayranlarını da sevindirmişlerdi. Çiftimiz geçtiğimiz yıllarda hayatlarını birleştirme kararı aldı.

2021 yılında evlilik için ilk adımı atan çiftimiz, 2022 yılının Eylül ayında ise dünyaevine girdi.

2021 yılında evlilik için ilk adımı atan çiftimiz, 2022 yılının Eylül ayında ise dünyaevine girdi.

Sevilen çift, yalnızca ailelerinin ve dostlarının katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy'un kına gecesinde ve düğününde tercih ettiği kıyafetler ise oldukça beğenilmişti.

Yıldız Çağrı Atiksoy'un kına gecesinde ve düğününde tercih ettiği kıyafetler ise oldukça beğenilmişti.

Hem kız tarafında hem erkek tarafında yapılan düğün organizasyonlarında Atiksoy birbirinden güzel elbiselerle gözleri kamaştırmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ise ünlü çiftten bebek müjdesi geldi!

Geçtiğimiz aylarda ise ünlü çiftten bebek müjdesi geldi!

İlişkilerini pek fazla göz önünde yaşamayan çift, bebek haberlerini de sosyal medyadan duyurdu. Hatta bir taşla iki kuş misali, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu da öğrenmiştik.

Zaman zaman hamile pozlarını gördüğümüz Yıldız Çağrı Atiksoy, çocuklarına verecekleri ismi ise rüyasında gördüğünü açıklamıştı!

Zaman zaman hamile pozlarını gördüğümüz Yıldız Çağrı Atiksoy, çocuklarına verecekleri ismi ise rüyasında gördüğünü açıklamıştı!

Detaylar için;

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Doğuma az bir zaman kala, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti kızları için bir Baby Shower düzenledi.

Doğuma az bir zaman kala, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti kızları için bir Baby Shower düzenledi.

Ayrıca bu önemli günü Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum günü ile de birleştirdiler!

Oldukça renkli bir organizasyon tercih eden çift, uyumlarıyla da göz kamaştırdı. Kız bebek annesi Yıldız Çağrı Atiksoy ise elbette pembe bir elbise tercih etti.

Oldukça renkli bir organizasyon tercih eden çift, uyumlarıyla da göz kamaştırdı. Kız bebek annesi Yıldız Çağrı Atiksoy ise elbette pembe bir elbise tercih etti.

'Wildest Fashion' hesabının aktardığına göre, Atiksoy Baby Shower'da oldukça mütevazı bir elbise tercih etmiş aslında!

'Wildest Fashion' hesabının aktardığına göre, Atiksoy Baby Shower'da oldukça mütevazı bir elbise tercih etmiş aslında!

Yıldız Çağrı Atiksoy'un tercih ettiği bu elbisenin markası Zara. Fiyatı ise 890 TL.

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