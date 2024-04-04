Bebek Bekleyen Yıldız Çağrı Atiksoy Baby Shower'da Tercih Ettiği Mütevazı Elbiseyle Takdir Topladı
Bebek Bekleyen Yıldız Çağrı Atiksoy Baby Shower'da Tercih Ettiği Mütevazı Elbiseyle Takdir Topladı
Magazin gündeminin yakından takip edilen çifti Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde Baby Shower düzenleyen Atiksoy'un tercih ettiği mütevazı pembe elbisesi ise takdir topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Set aşkı gerçeğe dönen çiftlerimiz arasında Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay başı çekiyor.
2021 yılında evlilik için ilk adımı atan çiftimiz, 2022 yılının Eylül ayında ise dünyaevine girdi.
Yıldız Çağrı Atiksoy'un kına gecesinde ve düğününde tercih ettiği kıyafetler ise oldukça beğenilmişti.
Geçtiğimiz aylarda ise ünlü çiftten bebek müjdesi geldi!
Zaman zaman hamile pozlarını gördüğümüz Yıldız Çağrı Atiksoy, çocuklarına verecekleri ismi ise rüyasında gördüğünü açıklamıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğuma az bir zaman kala, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti kızları için bir Baby Shower düzenledi.
Oldukça renkli bir organizasyon tercih eden çift, uyumlarıyla da göz kamaştırdı. Kız bebek annesi Yıldız Çağrı Atiksoy ise elbette pembe bir elbise tercih etti.
'Wildest Fashion' hesabının aktardığına göre, Atiksoy Baby Shower'da oldukça mütevazı bir elbise tercih etmiş aslında!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda