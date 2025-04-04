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4 Nisan Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

4 Nisan Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.04.2025 - 20:00

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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6 Şubat'ta ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 66 gün sonra kameralara görüntü verdi.

6 Şubat'ta ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 66 gün sonra kameralara görüntü verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tam 66 gün sonra ilk kez kameralara görüntü verdi. Şubat ayında yaşadığı rahatsızlık sonrasında operasyon geçiren ve kalp kapakçığı değişen Bahçeli, günler sonra ilk kez görüntülendi. Devlet Bahçeli, vefatının yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, boykot listesinin başında gelen Espressolab'i ziyaret etti.

Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, boykot listesinin başında gelen Espressolab'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinin başında kahve zinciri Espressolab geliyor. Özel’in boykot açıklamasının ardından Espressolab “Neden boykot edildiğimizi anlamadık” yazılı bir açıklama paylaşmış; şubeleri ise Bakanlar ve AKP’li vekillerin destek akınına uğramıştı. 

Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi de Espressolab’i ziyaret etti, Esat Kocadağ ile kahve içti. Espressolab’in sahibi ve kurucusu Esat Kocadağ, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Yaptığı boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan serbest bırakıldıktan sonra ilk paylaşım geldi.

Yaptığı boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan serbest bırakıldıktan sonra ilk paylaşım geldi.

Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyada yaptığı boykot çağrısı paylaşımının ardından gözaltına alınmıştı. Üzümoğlu'nun gözaltı nedeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' olarak açıklanmıştı. Bu gerekçeyle 11 kişinin gözaltına almasıyla başlayan süreçte, Üzümoğlu adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Serbest kalmasının ardından ise sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti sezon finali öncesi herkesi şaşırtan bir haberle gündem oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden 3 sezondur severek izlediğimiz başrol oyuncusu ayrılıyor.

Cezaevinde sağlık sorunlarıyla mücadele eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın durumuyla ilgili Adalet Bakanı açıklama yaptı.

Cezaevinde sağlık sorunlarıyla mücadele eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın durumuyla ilgili Adalet Bakanı açıklama yaptı.

İBB'ye başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart günü gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Mahir Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve ciddi sağlık problemleri yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bugün sağlık durumunun tespiti için yeniden hastaneye sevk edilmişti. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mahir Polat ile ilgili X hesabından bir açıklama yayımladı.

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CHP'nin 6 Nisan'da gerçekleştirilecek kurultayında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aday olduğunu duyurdu.

CHP'nin 6 Nisan'da gerçekleştirilecek kurultayında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aday olduğunu duyurdu.

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından partiye kayyum atanması riskine karşı olağanüstü kurultaya gideceğini duyurmuştu. CHP’nin olağanüstü kurultayı 6 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden aday olacak. Ancak Özgür Özel’e sürpriz bir rakip çıktı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan’da CHP Genel Başkan adaylığını X hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

Türkan Şoray'dan tutuklanan gençlere ve dizilerden çıkarılan meslektaşlarına destek paylaşımı geldi.

Türkan Şoray'dan tutuklanan gençlere ve dizilerden çıkarılan meslektaşlarına destek paylaşımı geldi.

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, protestolarda gözaltına alınıp ardından tutuklanan 301 gence ve yaptıkları boykot ve İmamoğlu'na destek paylaşımlarının ardından gözaltına alınan veya rol aldıkları dizilerden çıkartılan oyuncu arkadaşlarına destek verdi.

Geçen günlerde hayatını kaybeden Volkan Konak'a ilk müdahalenin yapıldığı anlara dair görüntü ortaya çıktı.

Geçen günlerde hayatını kaybeden Volkan Konak'a ilk müdahalenin yapıldığı anlara dair görüntü ortaya çıktı.

Bayramın birinci günü sahne aldığı otelde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’a yapılan ilk müdahale görüntüleri ortaya çıktı. 

58 yaşındaki Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İskele’deki bir otelde konser verirken sahnede kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 31 Mart saat 00.42 sıralarında yaşamını yitirmişti.

Sarı lacivertli teknik direktör Jose Mourinho ile sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk arasındaki diyalog ortaya çıktı.

Sarı lacivertli teknik direktör Jose Mourinho ile sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk arasındaki diyalog ortaya çıktı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ülke gündemi ne olursa olsun kendini konuşturmaya başarıyor. Bu maçta da özellikle son düdüğün ardından yaşananlar için iki kulüp de karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması herkesi şok etmişti. Bu konuyla ilgili Fenerbahçe işin göründüğü gibi olmadığını söylemiş, Galatasaray da karşı bir açıklama yayınlamıştı.

80 yaşındaki Asiye Kaytan'ın torununa attığı terlik 'silah' sayıldı. Anneanneye 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

80 yaşındaki Asiye Kaytan'ın torununa attığı terlik 'silah' sayıldı. Anneanneye 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Denizli’de birlikte yaşayan anneanne ile torunun arasında geçen tartışma, “anne terliğinin silah sayılmasıyla” sonuçlandı. 18 yaşındaki Asiye Vural işten geldikten sonra dışarı çıkmak istemiş, 80 yaşındaki anneannesi Asiye Kaytan ise izin vermemişti. İkili arasında çıkan tartışmada anneanne, torununun koluna terlikle vurmuş, torun ise anneannesinin başına telefonla vurmuştu. Hastanede sonuçlanan tartışmada taraflar şikayetçi olmasa da kamu davası açılınca işler ciddiye bindi.

Anneannenin kullandığı terlik, silah sayıldı. Ek olarak torunu çıkmasın diye kapıyı kilitlediği için kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu da bulundu. Takdiri indirimle anneanne 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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