4 Nisan Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
4 Nisan Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 Şubat'ta ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 66 gün sonra kameralara görüntü verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, boykot listesinin başında gelen Espressolab'i ziyaret etti.
Yaptığı boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan serbest bırakıldıktan sonra ilk paylaşım geldi.
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddia edildi.
Cezaevinde sağlık sorunlarıyla mücadele eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın durumuyla ilgili Adalet Bakanı açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP'nin 6 Nisan'da gerçekleştirilecek kurultayında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aday olduğunu duyurdu.
Türkan Şoray'dan tutuklanan gençlere ve dizilerden çıkarılan meslektaşlarına destek paylaşımı geldi.
Geçen günlerde hayatını kaybeden Volkan Konak'a ilk müdahalenin yapıldığı anlara dair görüntü ortaya çıktı.
Sarı lacivertli teknik direktör Jose Mourinho ile sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk arasındaki diyalog ortaya çıktı.
80 yaşındaki Asiye Kaytan'ın torununa attığı terlik 'silah' sayıldı. Anneanneye 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın