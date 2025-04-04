Sahnede Kalp Krizi Geçirmişti: Hayata Gözlerini Yuman Volkan Konak’a Yapılan İlk Müdahale Ortaya Çıktı

Bayramın birinci günü sahne aldığı otelde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’a yapılan ilk müdahale görüntüleri ortaya çıktı.
58 yaşındaki Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İskele’deki bir otelde konser verirken sahnede kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 31 Mart saat 00.42 sıralarında yaşamını yitirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konak’ın ölümüne ilişkin açıklama yapan KKTC Sağlık Bakanlığı, sağlık ekiplerinin olay yerine uzaktan gelmediğini, en yakın merkez olan İskele’den konserin yapıldığı otele intikal ettiklerini belirtti.
Bu açıklamanın ardından Volkan Konak’a yapılan ilk müdahalenin görüntüleri de ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın