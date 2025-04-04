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Sahnede Kalp Krizi Geçirmişti: Hayata Gözlerini Yuman Volkan Konak’a Yapılan İlk Müdahale Ortaya Çıktı

Sahnede Kalp Krizi Geçirmişti: Hayata Gözlerini Yuman Volkan Konak’a Yapılan İlk Müdahale Ortaya Çıktı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 13:40

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Bayramın birinci günü sahne aldığı otelde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’a yapılan ilk müdahale görüntüleri ortaya çıktı. 

58 yaşındaki Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İskele’deki bir otelde konser verirken sahnede kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 31 Mart saat 00.42 sıralarında yaşamını yitirmişti.

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Konak’ın ölümüne ilişkin açıklama yapan KKTC Sağlık Bakanlığı, sağlık ekiplerinin olay yerine uzaktan gelmediğini, en yakın merkez olan İskele’den konserin yapıldığı otele intikal ettiklerini belirtti.

Konak’ın ölümüne ilişkin açıklama yapan KKTC Sağlık Bakanlığı, sağlık ekiplerinin olay yerine uzaktan gelmediğini, en yakın merkez olan İskele’den konserin yapıldığı otele intikal ettiklerini belirtti.

Olay yerine ulaşan doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibin Konak’a gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yaptığı ifade edildi.

Bu açıklamanın ardından Volkan Konak’a yapılan ilk müdahalenin görüntüleri de ortaya çıktı.

Bu açıklamanın ardından Volkan Konak’a yapılan ilk müdahalenin görüntüleri de ortaya çıktı.

Snob Magazin tarafından paylaşılan görüntülerde, sanatçının sedyesinin sahneye zor getirilmesi dikkat çekti. Görüntüler, olay anının ve sağlık ekibinin müdahalesinin ne kadar zorlu geçtiğini gözler önüne serdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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