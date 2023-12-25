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4 Ay Önce Evlenen Şehit İsmail Yazıcı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: 'Dönmeye Değil, Ölmeye Gidiyorum'

4 Ay Önce Evlenen Şehit İsmail Yazıcı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: 'Dönmeye Değil, Ölmeye Gidiyorum'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 12:00

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Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde bulunan kahraman Türk ordumuzda terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası 12 askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinden sonra ise, şehitlerimiz ile ilgili detayların sosyal medyada paylaşılması da hepimizi kahretti.

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Şehitlerimizden Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın 4 ay önce evlendiği ve eşinin de hamile olduğu bilgisi ise sosyal medyada paylaşıldıktan sonra adeta hepimiz bir kez daha yıkıldık.

Şehitlerimizden Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın 4 ay önce evlendiği ve eşinin de hamile olduğu bilgisi ise sosyal medyada paylaşıldıktan sonra adeta hepimiz bir kez daha yıkıldık.

Şehitlerimizden geriye kalan ve hepimizi yıkan hikayeleri de burada paylaşmıştık: 👇

"@kml_0330" isimli TikTok hesabı da 4 ay önce evlenen ve şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehit olmadan önce kaydedilen görüntülerini paylaştı.

"@kml_0330" isimli TikTok hesabı da 4 ay önce evlenen ve şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehit olmadan önce kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Şehidimiz İsmail Yazıcı o anlarda, 'Ben dönmeye değil, ölmeye gidiyorum' diyor.

İşte o paylaşım: 👇

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