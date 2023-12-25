4 Ay Önce Evlenen Şehit İsmail Yazıcı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: 'Dönmeye Değil, Ölmeye Gidiyorum'

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde bulunan kahraman Türk ordumuzda terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası 12 askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinden sonra ise, şehitlerimiz ile ilgili detayların sosyal medyada paylaşılması da hepimizi kahretti.