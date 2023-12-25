4 Ay Önce Evlenen Şehit İsmail Yazıcı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: 'Dönmeye Değil, Ölmeye Gidiyorum'

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde bulunan kahraman Türk ordumuzda terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası 12 askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinden sonra ise, şehitlerimiz ile ilgili detayların sosyal medyada paylaşılması da hepimizi kahretti.
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Şehitlerimizden Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın 4 ay önce evlendiği ve eşinin de hamile olduğu bilgisi ise sosyal medyada paylaşıldıktan sonra adeta hepimiz bir kez daha yıkıldık.
"@kml_0330" isimli TikTok hesabı da 4 ay önce evlenen ve şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehit olmadan önce kaydedilen görüntülerini paylaştı.
İşte o paylaşım: 👇
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