35 Yıllık İnşaat Devi Resmen İflas Etti
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İzmir merkezli 35 yıllık bir inşaat şirketi, resmen iflas etti. İzmer İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş. hakkındaki iflas kararı, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 23 Ocak 2026 tarihinde verilmişti. Şirketin alacaklıları için hazırlanan ek sıra cetveli ise 8 Eylül 2026'da İzmir İflas Müdürlüğü tarafından ilan edildi. Alacaklıların bu listeye itiraz için belirli bir süresi bulunuyor.
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35 yıllık şirket iflas etti.
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Alacaklılara itiraz 15 gün süre tanındı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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