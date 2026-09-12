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35 Yıllık İnşaat Devi Resmen İflas Etti

35 Yıllık İnşaat Devi Resmen İflas Etti

İzmir
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 17:01
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İzmir merkezli 35 yıllık bir inşaat şirketi, resmen iflas etti. İzmer İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş. hakkındaki iflas kararı, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 23 Ocak 2026 tarihinde verilmişti. Şirketin alacaklıları için hazırlanan ek sıra cetveli ise 8 Eylül 2026'da İzmir İflas Müdürlüğü tarafından ilan edildi. Alacaklıların bu listeye itiraz için belirli bir süresi bulunuyor.

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35 yıllık şirket iflas etti.

35 yıllık şirket iflas etti.

İzmer İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş., 35 yıldır inşaat, sanayi ve turizm alanlarında faaliyet gösteren İzmir merkezli bir şirketti. Şirket hakkındaki iflas kararı aslında yeni değil: İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2023/829 esas sayılı dosya üzerinden 23 Ocak 2026 tarihinde iflasa hükmetmişti.

Bu ay yeniden gündeme gelmesinin sebebi ise sürecin bir sonraki aşaması. İzmir İflas Müdürlüğü, iflas eden şirketin alacaklılarını sıralayan ek bir cetveli 8 Eylül 2026 tarihinde hazırlayarak İflas Müdürlüğü'nün ilan panosunda askıya çıkardı. Yani ortada yeni bir iflas değil, aylar önce kesinleşmiş bir iflasın alacaklılar arasında paylaşım sırasını belirleyen prosedürel bir adımı var.

Alacaklılara itiraz 15 gün süre tanındı.

Alacaklılara itiraz 15 gün süre tanındı.

İlan edilen ek sıra cetveline itiraz etmek isteyen alacaklılar için İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde iki ayrı süre öngörülüyor. Alacağın miktarına itiraz edecekler, cetvelin ilanından itibaren 15 gün içinde İzmir Asliye Ticaret Mahkemelerinde dava açabiliyor. Alacağın sırasına yönelik itirazlar için ise süre 7 gün olarak belirlendi; bu itirazlar İzmir İcra Hukuk Mahkemelerinde görülecek.

Resmi ilan metninin ötesinde şirketin iflasına yol açan nedenler, borç tutarı ya da çalışan sayısına dair bir bilgi şu ana kadar kamuoyuyla paylaşılmadı. 35 yıllık bir şirketin bu şekilde kapanması, İzmir'in inşaat sektöründe yakından takip edilen bir gelişme oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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