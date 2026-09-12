35 Yıllık İnşaat Devi Resmen İflas Etti

İlan edilen ek sıra cetveline itiraz etmek isteyen alacaklılar için İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde iki ayrı süre öngörülüyor. Alacağın miktarına itiraz edecekler, cetvelin ilanından itibaren 15 gün içinde İzmir Asliye Ticaret Mahkemelerinde dava açabiliyor. Alacağın sırasına yönelik itirazlar için ise süre 7 gün olarak belirlendi; bu itirazlar İzmir İcra Hukuk Mahkemelerinde görülecek.

Resmi ilan metninin ötesinde şirketin iflasına yol açan nedenler, borç tutarı ya da çalışan sayısına dair bir bilgi şu ana kadar kamuoyuyla paylaşılmadı. 35 yıllık bir şirketin bu şekilde kapanması, İzmir'in inşaat sektöründe yakından takip edilen bir gelişme oldu.