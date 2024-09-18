3 Milyar TL'lik Sahte Fatura Tespit Edildi: Mehmet Şimşek 4 Bin 500 Mükelleften Açıklama Bekliyor
3 Milyar TL'lik Sahte Fatura Tespit Edildi: Mehmet Şimşek 4 Bin 500 Mükelleften Açıklama Bekliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi kaçakçılığıyla mücadele çalışması sürüyor. Bu kapsamda sahte fatura kullanımını engellemek amacıyla 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi. Bu mükellefler sahte fatura kullanımıyla ilgili izaha davet edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Vergi kaçakçılığının en yaygın aracı olan sahte fatura kullanımlarını engellemek amacıyla yeni dönemde özellikle faturanın kullanıldığı dönemde tespiti ile suç fiillerinin cezalandırılması sağlanacak' dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında 4 bin 500 büyük mükellefe ilişkin incelemelerini derinleştirdi. İlk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi.
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Vergi müfettişleri sadece sahte fatura kullanan kişi ve yapılara odaklanmakla kalmıyor; sahte fatura alan, düzenleyen kişiler de dahil olmak üzere muhasebe işlemlerini de yakın ediyor.
Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar sonucunda 4 bin 500 büyük mükellef, ilk aşamada yaklaşık 3 milyar liralık sahte fatura kullanımıyla ilgili izaha davet edilecek. Bu davete icabet etmeyenler hakkında ise vergi kaçakçılığı suçu yönünden işlem yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, incelemeye sevk edilen şirketlerde muhatap bulamadıklarını aktardı.
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