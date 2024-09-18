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3 Milyar TL'lik Sahte Fatura Tespit Edildi: Mehmet Şimşek 4 Bin 500 Mükelleften Açıklama Bekliyor

3 Milyar TL'lik Sahte Fatura Tespit Edildi: Mehmet Şimşek 4 Bin 500 Mükelleften Açıklama Bekliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.09.2024 - 13:51

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi kaçakçılığıyla mücadele çalışması sürüyor. Bu kapsamda sahte fatura kullanımını engellemek amacıyla 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi. Bu mükellefler sahte fatura kullanımıyla ilgili izaha davet edilecek. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Vergi kaçakçılığının en yaygın aracı olan sahte fatura kullanımlarını engellemek amacıyla yeni dönemde özellikle faturanın kullanıldığı dönemde tespiti ile suç fiillerinin cezalandırılması sağlanacak' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında 4 bin 500 büyük mükellefe ilişkin incelemelerini derinleştirdi. İlk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında 4 bin 500 büyük mükellefe ilişkin incelemelerini derinleştirdi. İlk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi.

Vergi müfettişleri sadece sahte fatura kullanan kişi ve yapılara odaklanmakla kalmıyor; sahte fatura alan, düzenleyen kişiler de dahil olmak üzere muhasebe işlemlerini de yakın ediyor.

Vergi müfettişleri sadece sahte fatura kullanan kişi ve yapılara odaklanmakla kalmıyor; sahte fatura alan, düzenleyen kişiler de dahil olmak üzere muhasebe işlemlerini de yakın ediyor.

Yapılan çalışmalarda hakkında mesleki kurallara uymaması nedeniyle disiplin cezası verilmesine ilişkin 500 raporu bulunan bir mal müşavirin halen aktif olarak görev aldığı ortaya çıktı. Başka bir çalışmada ise yaklaşık 100 şirketin 2 bin 500 mükellefe sahte fatura düzenlediği tespit edildi.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar sonucunda 4 bin 500 büyük mükellef, ilk aşamada yaklaşık 3 milyar liralık sahte fatura kullanımıyla ilgili izaha davet edilecek. Bu davete icabet etmeyenler hakkında ise vergi kaçakçılığı suçu yönünden işlem yapılacak.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar sonucunda 4 bin 500 büyük mükellef, ilk aşamada yaklaşık 3 milyar liralık sahte fatura kullanımıyla ilgili izaha davet edilecek. Bu davete icabet etmeyenler hakkında ise vergi kaçakçılığı suçu yönünden işlem yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, incelemeye sevk edilen şirketlerde muhatap bulamadıklarını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, incelemeye sevk edilen şirketlerde muhatap bulamadıklarını aktardı.

Şimşek'in açıklaması şöyle:

'Bu noktada organizatörün tespiti amacıyla yeni dönemde yapay zeka imkanlarının yanında emniyet ve jandarmanın kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimleriyle işbirliği yaparak teknik altyapımızı güçlendiriyoruz. Organize kaçakçılık fiilleriyle mücadele için Vergi Denetim Kurulu bünyesinde özel bir ekip oluşturulması ve izleyen dönemde yapılacak mevzuat değişiklikleriyle dünya örneklerinde olduğu gibi bu incelemeleri yapan vergi müfettişlerine farklı inceleme ve soruşturma yetkilerinin verilmesi de gündemimizde. 

Vergi kaçakçılığının en yaygın aracı olan sahte fatura kullanımlarını engellemek amacıyla yeni dönemde özellikle faturanın kullanıldığı dönemde tespiti ile suç fiillerinin cezalandırılması sağlanacak. Suç fiili olarak mevzuatta yer alan, bilerek sahte fatura kullanılmasıyla ilgili kriterlerin gözden geçirilerek işlenen kaçakçılık fiillerinin cezasız kalmaması yönünde çalışma yürütüyoruz.

Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla vergide adalet ve etkinliğin artırılması yönündeki hedefimize katkı sağlıyor, kayıt dışıyla mücadeleden taviz vermiyoruz.'

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