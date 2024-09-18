3 Milyar TL'lik Sahte Fatura Tespit Edildi: Mehmet Şimşek 4 Bin 500 Mükelleften Açıklama Bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi kaçakçılığıyla mücadele çalışması sürüyor. Bu kapsamda sahte fatura kullanımını engellemek amacıyla 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi. Bu mükellefler sahte fatura kullanımıyla ilgili izaha davet edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Vergi kaçakçılığının en yaygın aracı olan sahte fatura kullanımlarını engellemek amacıyla yeni dönemde özellikle faturanın kullanıldığı dönemde tespiti ile suç fiillerinin cezalandırılması sağlanacak' dedi.