Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Dikkat Çeken Açıklama: “Vergilemede Adaleti Sağlamakta Kararlıyız"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. IBAN'a para yollama dönemini bitirmeyi hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yaygın ve yoğun denetimlerle vergilemede adaleti sağlamakta kararlıyız' dedi.