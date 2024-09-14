Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Dikkat Çeken Açıklama: “Vergilemede Adaleti Sağlamakta Kararlıyız"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Dikkat Çeken Açıklama: “Vergilemede Adaleti Sağlamakta Kararlıyız"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. IBAN'a para yollama dönemini bitirmeyi hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yaygın ve yoğun denetimlerle vergilemede adaleti sağlamakta kararlıyız' dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "IBAN ile ödeme" işlemlerinin peşine düştü.
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Son dönemlerde bazı işletmelerin ödemeleri kredi veya banka kartı ile almak yerine IBAN üzerinden talep etmeye başladı. Bu yöntem ile banka ve POS cihazı komisyonundan kaçan mükellefler, kazançlarını kayıt dışı hale getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran mükelleflere başlattığı incelemede, ilk etapta 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı tespit edilmişti.
Bakanlık müfettişleri, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik incelemede, ilk aşamada 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını belirledi ve bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesti.
Ceza sonrası sosyal. medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yaygın ve yoğun denetimlerle vergilemede adaleti sağlamakta kararlıyız. Kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yapan işletmeler takibimizde” dedi.
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İşte o paylaşım:
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