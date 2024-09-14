IBAN'la Ödemeye Dikkat: Bakanlık'tan 250 Milyon Liralık Ceza!
IBAN'la Ödemeye Dikkat: Bakanlık'tan 250 Milyon Liralık Ceza!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda IBAN'la ödeme yapma işlemlerinin peşine düştü. Bakanlık, IBAN üzerinden tahsilat yapan ve vergi kaçıran 250 vergi mükellefini incelemeye aldı.
Toplamda 1,5 milyarlık kazancın kayıt dışı bırakıldığı ortaya çıktı.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, geçtiğimiz aylarda IBAN ile ödemelerin incelemeye alınacağını açıklamıştı.
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IBAN ile ödeme alma yöntemiyle vergi mükellefleri, kazançlarını kayıt dışı haline getiriyor.
Bakanlık, ödemelerini IBAN ile alan ve vergi kaçıran işletmelere, 250 milyon lira vergi cezası uyguladı.
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