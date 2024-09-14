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IBAN'la Ödemeye Dikkat: Bakanlık'tan 250 Milyon Liralık Ceza!

IBAN'la Ödemeye Dikkat: Bakanlık'tan 250 Milyon Liralık Ceza!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.09.2024 - 14:07

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda IBAN'la ödeme yapma işlemlerinin peşine düştü. Bakanlık, IBAN üzerinden tahsilat yapan ve vergi kaçıran 250 vergi mükellefini incelemeye aldı.

Toplamda 1,5 milyarlık kazancın kayıt dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, geçtiğimiz aylarda IBAN ile ödemelerin incelemeye alınacağını açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, geçtiğimiz aylarda IBAN ile ödemelerin incelemeye alınacağını açıklamıştı.

Son dönemlerde, bazı işletmelerin ödemeleri kredi veya banka kartı yerine IBAN üzerinden talep etmesi, tüketicilerin şikayetlerini de artırmıştı.

IBAN ile ödeme alma yöntemiyle vergi mükellefleri, kazançlarını kayıt dışı haline getiriyor.

IBAN ile ödeme alma yöntemiyle vergi mükellefleri, kazançlarını kayıt dışı haline getiriyor.

AA'nın aktardığı habere göre, vergi müfettişleri, 250 mükellefin b​​​anka hesap ve para hareketlerini analiz etti. 

İlk etapta, 1.5 milyar liralık kazancın kayıt dışı olduğu belirtildi.

Bakanlık, ödemelerini IBAN ile alan ve vergi kaçıran işletmelere, 250 milyon lira vergi cezası uyguladı.

Bakanlık, ödemelerini IBAN ile alan ve vergi kaçıran işletmelere, 250 milyon lira vergi cezası uyguladı.

Alıcılarını IBAN'a yönlendirerek kazançlarını kayıt dışı bırakanların farklı sektörlerden işletmeler olduğu açıklandı.

Üç büyük ilde şubesi olan lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanındaki bir markanın şubesi, büyük bir yedek parça alım-satım işletmesi, sosyal medya fenomenleri...

Üç büyük ilde şubesi olan lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanındaki bir markanın şubesi, büyük bir yedek parça alım-satım işletmesi, sosyal medya fenomenleri...

Pek çok farklı sektörden ünlü markalara ceza kesilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya dair yaptığı değerlendirmelerde incelemelerin devam edeceğini belirtti.

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