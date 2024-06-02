3 İlçe ve 4 Beldede Seçimler Yenilendi: Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Kazananlar Belli Oldu
3 İlçe ve 4 Beldede Seçimler Yenilendi: Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Kazananlar Belli Oldu
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri tamamlandı. 50 binden fazla seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde sonuçlar belli oldu.
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri başladı.
Seçimlerin yenilendiği ilçe ve beldeler şöyle 👇
58 bin 259 seçmenin oy kullandığı 312 sandıkta oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.
Kesin olmayan sonuçlara göre yenilenen seçimlerde dağılım şöyle oluştu 👇
CHP lideri Özgür Özel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "İki arkadaşımızı da yürekten kutluyorum. CHP'nin belediye sayısı 409'dan 411'e çıkmıştır. Bundan sonra 411 belediyemizle birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
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31 Mart'taki seçimlerde ne olmuştu?
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