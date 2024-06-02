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3 İlçe ve 4 Beldede Seçimler Yenilendi: Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Kazananlar Belli Oldu

3 İlçe ve 4 Beldede Seçimler Yenilendi: Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Kazananlar Belli Oldu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.06.2024 - 22:15

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri tamamlandı. 50 binden fazla seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde sonuçlar belli oldu.

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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri başladı.

Seçimlerin yenilendiği ilçe ve beldeler şöyle 👇

Seçimlerin yenilendiği ilçe ve beldeler şöyle 👇

İLÇELER: 

Kayseri - Pınarbaşı

Şanlıurfa - Hilvan

 Aksaray - Güzelyurt. 

BELDELER: 

Sivas Yıldızeli - Güneykaya

Tunceli Mazgirt - Akpazar

Kırklareli Lüleburgaz - Büyükkarıştıran 

Aksaray Merkez - Sağlık

58 bin 259 seçmenin oy kullandığı 312 sandıkta oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

58 bin 259 seçmenin oy kullandığı 312 sandıkta oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre yenilenen seçimlerde dağılım şöyle oluştu 👇

Kesin olmayan sonuçlara göre yenilenen seçimlerde dağılım şöyle oluştu 👇

İLÇELER: 

Kayseri - Pınarbaşı: CHP

Şanlıurfa - Hilvan: DEM Parti

Aksaray - Güzelyurt: AK Parti 

BELDELER: 

Sivas Yıldızeli - Güneykaya: AK Parti

Tunceli Mazgirt - Akpazar: AK Parti

Kırklareli Lüleburgaz - Büyükkarıştıran: CHP

Aksaray Merkez - Sağlık:  MHP

CHP lideri Özgür Özel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "İki arkadaşımızı da yürekten kutluyorum. CHP'nin belediye sayısı 409'dan 411'e çıkmıştır. Bundan sonra 411 belediyemizle birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP lideri Özgür Özel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "İki arkadaşımızı da yürekten kutluyorum. CHP'nin belediye sayısı 409'dan 411'e çıkmıştır. Bundan sonra 411 belediyemizle birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
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31 Mart'taki seçimlerde ne olmuştu?

31 Mart'taki seçimlerde ne olmuştu?

Kayseri-Pınarbaşı: CHP 5 bin 82 oy, MHP 4 bin 758 oy

Şanlıurfa-Hilvan: DEM Parti 6 bin 960, AK Parti 6 bin 439, Yeniden Refah Partisi 3 bin 935 oy

Aksaray-Güzelyurt: İYİ Parti 549 oy, AK Parti 548 oy, MHP 537 oy

Sivas Yıldızeli-Güneykaya: MHP: 333 oy, Yeniden Refah Partisi 158 oy, AK Parti 149 oy

Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: DSP 2 bin 59 oy, CHP 2 bin 57 oy

Tunceli Mazgirt-Akpazarı: CHP 471 oy, AK Parti 467 oy, DEM Parti 274 oy

Aksaray Merkez-Sağlık: MHP 763 oy, AK Parti 762 oy

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