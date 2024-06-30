3 Bin TL Olacağı İddia Edilen Yurtdışı Çıkış Harcı Hakkında Yeni İddialar

Vergi paketi kapsamında yurtdışına çıkış harcının da yükseltilmesi geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı, yurtdışı çıkış harcı için 3 bin lira önerisinde bulundu, ancak AK Parti grubu buna sıcak bakmadı. Şimdi yurtdışı çıkış harcı ile ilgili iki yeni formül masaya geldi…

İşte detaylar…