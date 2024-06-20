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Yurt Dışı Çıkış Harcının 3 Bin Liraya Çıkacağı İddiasına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Yurt Dışı Çıkış Harcının 3 Bin Liraya Çıkacağı İddiasına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.06.2024 - 15:32

150 TL'den 1500 liraya çıkacağı iddia edilen yurt dışı çıkış harcında önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yurt dışı çıkış harcı için 3 bin liralık öneri yaptığı iddia edildi. 

Yurt dışı çıkış pulunun 150 TL'den 3000 TL'ye çıkacağı iddiasına sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Geçtiğimiz günlerde, 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 1500 TL'ye çıkacağı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde, 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 1500 TL'ye çıkacağı iddia edilmişti.

Bloomberg'ten Fırat Kozok'un 'zamla birlikte harcın 1500 TL'ye çıkacağına' ilişkin haberine herhangi bir yalanlama gelmezken sosyal medyada tepkiler ise çığ gibi büyüdü.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın pulun 3 bin lira yapılmasını önerdiği iddia edildi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın pulun 3 bin lira yapılmasını önerdiği iddia edildi.

Yalnızca yurt dışı harç pulunun 150 TL'den ilk olarak 1500 TL'ye daha sonra da 3000 bin TL'ye çıkartılacağı iddiası, tepkilerin odağındaydı.

Pek çok ünlü gazeteci ve binlerce sosyal medya kullanıcısı, tepkilerini paylaşımlarıyla dile getirdi.

Pek çok ünlü gazeteci ve binlerce sosyal medya kullanıcısı, tepkilerini paylaşımlarıyla dile getirdi.
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