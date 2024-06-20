Yurt Dışı Çıkış Harcının 3 Bin Liraya Çıkacağı İddiasına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
Yurt Dışı Çıkış Harcının 3 Bin Liraya Çıkacağı İddiasına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
150 TL'den 1500 liraya çıkacağı iddia edilen yurt dışı çıkış harcında önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yurt dışı çıkış harcı için 3 bin liralık öneri yaptığı iddia edildi.
Yurt dışı çıkış pulunun 150 TL'den 3000 TL'ye çıkacağı iddiasına sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.
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Geçtiğimiz günlerde, 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 1500 TL'ye çıkacağı iddia edilmişti.
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Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın pulun 3 bin lira yapılmasını önerdiği iddia edildi.
Pek çok ünlü gazeteci ve binlerce sosyal medya kullanıcısı, tepkilerini paylaşımlarıyla dile getirdi.
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