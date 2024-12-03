3 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz saatlerde Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesi gündeme damga vurmuştu. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise gündem bu kadar yoğunken geçtiğimiz gece gerçekleşen GQ Men Of the Year Ödül Töreni'nin manşetlere konu olan görünümlerinden tutun da verilen ödüllere kadar birçok konunun gündemde kalmasını eleştirdii. 2 Aralık gecesi gerçekleşen ödül töreninin izleri sosyal medyaya yerini korumaya devam ederken Özdemir, Mert Demir'in aldığı 'Yılın Hype'ı ödülüne tepki gösterdi. 'Yılın Hype'ı ödülünü saçma ve anlamsız bir kategori olarak belirten ismin tepkisine gelin birlikte bakalım...
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Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Yeşilçam’ın bir zamanlarki ünlü çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, boşanma davasıyla gündeme geldi. 2022 yılında evlendiği eşi Seyhan Eyiçalış ile anlaşmazlık yaşayan İnanoğlu, dördüncü evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurdu. 29 Kasım’da Beykoz Adliyesi'nde görülen boşanma davasında, çiftin sözlü tartışması mahkeme salonunda büyük bir gerginliğe yol açtı. Dava sırasında, taraflar arasında şaşırtıcı suçlamalar arasında bulunan kısırlık iddiaları gündeme damga vurdu. İşte detaylar...
Sosyal medya paylaşımları, aşk hayatı ve güzellik merkezleriyle sık sık magazin gündemine düşen fenomen Selin Ciğerci, son zamanlarda Gökhan Çıra ile evlat edindiği kızı Selenay'la daha sessiz ve sakin bir hayat sürüyor biliyorsunuz. En son Icardi'yle aşk yaşadığı dedikoduları çıkan Selin Ciğerci, iddiaları jet hızıyla yalanlamış, "Saçmalamayın" demişti hatırlarsanız. Bugün gündemimize oturmasının sebebi ise yüzündeki bariz büyük değişim oldu! Sosyal medya hesabından ürünlerini tanıttığı ve kaş modeline karar vermeye çalıştığı birkaç video paylaşan fenomenin çenesinin ekstra uzunluğu ve yüzündeki açıklanamayan farklılık gözlerden kaçmadı! Buyurun, beraber inceleyelim...
İki sezondur hem senarist koltuğunda yer aldığı hem de başrolünü oynadığı Prens dizisiyle tüm gözleri üzerine çeken Giray Altınok, son dönemlerin en popüler komedyenlerinden biri. Belki denk gelmişsinizdir, aylar önce Tolga Çevik "İbrahim Selim ie Bu Gece" programına katıldığında favori yeni nesil komedyeninin Altınok olduğunu dile getirmişti. Çevik'ten aylar sonra İbrahim Selim'e konuk olan Giray Altınok, ustasına teşekkürü unutmadı!
Geçtiğimiz gece düzenlenen British Fashion Awards'da bir ilke imza atıldı. "Yılın modeli" ilk kez bir trans birey seçildi! Alex Consani'nin başarısını gören, ülkemizde de cinsiyet geçiş süreciyle gündeme oturan Mika Raun, trans modele destek çıkmadan edemedi! Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda mutluluğunu dile getiren Mika Raun, "İnşallah bizim ülkemizde de bizim gibi kızların kıymeti bilinir" açıklamasında bulundu.
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Magazine sık sık gündem olan elit Sabancı ailesinde son zamanlarda en çok Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkını konuşuyoruz biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde ikinci yılını dolduran çift, "iki ay sürmez" diyenleri haksız çıkararak oldukça tutkulu ve düzenli bir ilişki yaşıyor. Sık sık eleştiriye maruz kalan, her adımları olay yaratan çiftin aşkının bir de ilk günden beri süregelen Arzu Sabancı ayağı var... Belki biliyorsunuzdur, Hakan ve Hande'nin adı beraber anılmaya başladığından beri Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i onaylamadığı, aileye de gelin olarak istemediği konuşuluyor. Şimdiye dek ikilinin arasında bir gerilim olduğunu gösteren bazı Arzu Sabancı göndermeleri var, bugün de onlardan birine dikkat çekeceğiz! Hazırsanız sizi aşağı alalım!
Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesine katılan isimlerden biri oldu. Şu sıralar Yalı Çapkını dizisiyle yıldızını daha çok partalan ünlü oyuncu törende 'Yılın Göz Alıcı Başarısı' ödülünü kazandı. Aynı gece doğum gününü kutlayan Saraçoğlu'nun kırmızı elbisesi geceye damga vurdu. Pınar Deniz'in gelinliğinin aynısını giyen ünlü oyuncunun saç ve makyajını kimse beğenmedi.
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti geçtiğimiz akşam düzenlenen GQ Men of the Year 2024 gecesine katıldı. "Benden köylü kadını çıkmaz" konuşmasıyla gündem olan Altuğ'un sözleri eşi tarafından inandırıcı bulunmadı. "Saçma sapan bir şey yazmışlar" diyen Atacan'ın sözleri sonrası ikilinin diyaloğu gündem oldu. Bu konuşmanın yanı sıra Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kırmızı halıdaki gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Gerek güzelliği gerek başarılı oyunculuğu ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gökçe Bahadır, dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesinde 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldü. Geceye ödül konuşması ile damga vuran Gökçe Bahadır'ın yılın kadını seçilmesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri Bahadır'a hak verirken kimileri de bu ödüle başka isimleri layık gördü.
Dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesine katılan ünlü isimlerden bir tanesi de şimdilerde Su Burcu Yazgı Coşkun ile birlikte Bir Gece Masalı dizisinde boy gösteren Burak Deniz oldu. Deniz'in şimdilerde oldukça popüler olan Sleek Bun'ı andıran saç stili sosyal medya kullanıcılarından geçer not alamadı. Deniz'in saç stili dillere fena düştü.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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