Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu ve Eşi Boşanma Davası Sırasında Birbirlerine 'Kısır' İthamında Bulundu
Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu ve Eşi Boşanma Davası Sırasında Birbirlerine 'Kısır' İthamında Bulundu
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Yeşilçam’ın bir zamanlarki ünlü çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, boşanma davasıyla gündeme geldi. 2022 yılında evlendiği eşi Seyhan Eyiçalış ile anlaşmazlık yaşayan İnanoğlu, dördüncü evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurdu. 29 Kasım’da Beykoz Adliyesi'nde görülen boşanma davasında, çiftin sözlü tartışması mahkeme salonunda büyük bir gerginliğe yol açtı. Dava sırasında, taraflar arasında şaşırtıcı suçlamalar arasında bulunan kısırlık iddiaları gündeme damga vurdu. İşte detaylar...
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Yeşilçam’ın unutulmaz çocuk yıldızlarından Sezercik lakaplı Sezer İnanoğlu, yıllar sonra yeniden gündemde! 1970’lerdeki popülerliğiyle hafızalara kazınan İnanoğlu, küçük yaşlarda oynadığı Sezercik rolüyle milyonların kalbinde taht kurmuştu.
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Çocukluğunu gözler önünde yaşayan günümüzde de haliyle bambaşka biri olarak karşımıza çıkan İnanoğlu'nu değişimi, bir türlü dikiş tutturamadığı evlilikleri ve olaylı özel hayatı derken sık sık duyar olduk.
Bir dönemin "yeşilçam çocuğu" artık, zamana yenik düşmüş bir şekilde karşımıza çıkarken kendisi evlilik hayatıyla yeniden gündeme oturdu!
2022 yılında dördüncü evliliğini mimar Seyhan Eyiçalış ile yapan ve ciddi anlaşmazlıklar yaşamaya başlayan İnanoğlu, boşanmak için mahkemeye başvurdu.
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Beykoz Adliyesi'nde görülen davada, karar aşamasına gelindiğinde gergin anlar yaşandı. Mahkeme salonunda, çift arasında sözlü tartışmalar alevlendi. Özellikle ikilinin karşılıklı 'kısırlık' ithamları, duruşmada gerilim dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
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Çocukluk aşkı olduğu söylenen çift 29 Kasım 2024'te Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası için hakim karşısına çıktı.
Mahkeme salonunda, karar aşamasına gelindiğinde çift arasında sözlü tartışmalar alevlendi. Sezer İnanoğlu'nun eşine "Kısır sensin!" ithamının ardından Eyiçalış da "Hayır, asıl sensin!" diyerek karşılık verdi.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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