27 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz saatlerde Dubai'de düzenlenen DIAFA Ödül Töreni'nde boy gösteren Demet Özdemir, "En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu" ödülü aldı. Kırmızı halıya imzasını atan Demet Özdemir'in gece için seçtiği kombin sosyal medya kullanıcılarının gözünü kamaştırdı! Kıpkırmızı elbisesiyle salınan Özdemir'in asaleti de zarafeti de hayran bıraktı! Buyurun, hem kendisine yakından bakalım... Hem de kimler ne demiş onu görelim! ❤️
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Uzun bir süre önce pankreas kanseri olduğunu öğrenen ve tedavi gören Tanyeli, geçtiğimiz saatlerde operasyona girmeden önce paylaştığı videoyla gündeme oturdu. Operasyondan önce bu açıklamayı bir borç bildiğini söyleyen Tanyeli, hastane masraflarının iki ünlü isim tarafından karşılandığını açıkladı. Bu iki isim bizi şaşırtmayacak, yufka yüreğine yakından şahit ettiğimiz isimlerdi! Buyurun, kimlermiş beraber öğrenelim.
Nilgün Belgün'ün "Bana Bir Sırrını Söyle" isimli YouTube programına katılan Mika Raun yaptığı açıklamalarla yeniden adından bahsettirmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde cinsiyet geçiş ameliyatıyla ilgili detaylarından bahseden Mika'nın itirafları duyanları ufak çaplı şoklara sokmuştu. Geçirdiği estetik işlemlerle sık sık dikkat çeken isim katıldığı programda geçmişini hafızasından sildirdiğini itiraf etmişti. Başından geçenleri anlatan Mika'nın o hikayesi akıllara çok benzer bir senaryoyu getirdi. Gelin X kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım...
Ülkenin en sevilen komedyenlerinden biri olan Cem Yılmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Şimdilerde Erşan Kuneri'nin ikinci sezonu ile gündemde olan ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde kendisini Türkiye'nin en iyi komedyeni ilan etmesi ile çok konuşulmuştu. Gösterilerine de hız kesmeden devam eden Yılmaz, geçtiğimiz günlerde hava koşulları nedeniyle gösteriye gidemeyeceğini ve bilet iadesi yapamadığını söyleyen seyircisine bulduğu çözüm ile gündeme geldi.
Safiye Soyman ve Faik Öztürk Türk magazin dünyasının en ikonik çiftleri listesinin başında geliyor. Birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan ünlü çift her pozları ve kombinleriyle ne kadar uyumlu olduklarını da göstermeden duramıyor. Bu seferki konumuz, ünlü şarkıcı Soyman,'ın hayat arkadaşıyla verdiği poz oldu. Faik Öztürk'ün yüzündeki değişiklik gözden kaçmadı. Kimileri botoks etkisi olduğunu düşünürken kimileri de 'Safiye Soyman filtresi' dedi!
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Bir süredir Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündemde olan Sibil Çetinkaya, son dönemin en popüler fenomenlerinden bir tanesi. Davetten davete koşan Çetinkaya, şık kombinleri ve tavırları ile sık sık gündemimize geliyor. Geçtiğimiz günlerde yine bir davete katılan Çetinkaya, bu kez de Elçin Sangu'nun poz vermesine bir türlü müsaade etmediği anlar ile gündeme geldi. Ünlü fenomenin tavırları topa tutuldu.
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Şoray Uzun zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken ünlü sunucu bu kez tepkiliydi. Yaz aylarında HGS geçişinden sonra para yüklemesi yapmasına rağmen ücretin çekilmediğini dile getiren Şoray Uzun cezalı tutarla karşılaştı. Ünlü sunucunun ödemesi gerek rakamla ilk ücret arasındaki fark şoke etti.
2016 yılında Sıfır Bir dizisindeki Cio, 2019 yılında ise Çukur'daki Azer Kurtuluş karakterlerine hayat veren Cihangir Ceyhan, geçtiğimiz günlerde bir derginin yeni sayısı için pembelere büründüğü pozları ile gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun pozları sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş ameliyatı olan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz -yeni adıyla Meli Bendeli- aynı dizide rol aldığı Ceyhan'a büyük gönderme yaptı!
Temizliğe olan tutkusuyla hafızalara yerleşen Kadir Ezildi sunuculuğunu yaptığı programın ardından ününü katlamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük bir kitleye hitap eden Ezildi son zamanlarda gündemden düşmüyor. Şaşalı nişan, söz ve evlilik teklifi organizasyonlarıyla magazin manşetlerinde adını duymaya alıştığımız isim tepkilerin de odak noktası oluyor. Geçtiğimiz günlerde kardeşinin sözünü paylaşan Ezildi bir kullanıcının yaptığı yorumu cevapsız bırakmadı.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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