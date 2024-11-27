Nişanına Servet Harcayan Kadir Ezildi Sosyal Medya Kullanıcısının Yaptığı 'Abartı' Yorumunu Cevapsız Bırakmadı
Nişanına Servet Harcayan Kadir Ezildi Sosyal Medya Kullanıcısının Yaptığı 'Abartı' Yorumunu Cevapsız Bırakmadı
Temizliğe olan tutkusuyla hafızalara yerleşen Kadir Ezildi sunuculuğunu yaptığı programın ardından ününü katlamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük bir kitleye hitap eden Ezildi son zamanlarda gündemden düşmüyor. Şaşalı nişan, söz ve evlilik teklifi organizasyonlarıyla magazin manşetlerinde adını duymaya alıştığımız isim tepkilerin de odak noktası oluyor. Geçtiğimiz günlerde kardeşinin sözünü paylaşan Ezildi bir kullanıcının yaptığı yorumu cevapsız bırakmadı.
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Temizlik programıyla tanınmasının ardından hem titizliği hem sempatik tavırları ile sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylardan bu yana evlilik telaşıyla gündeme geliyor.
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Gamze Türkmen'le birlikte hayatını birleştirme kararı alan Ezildi'nin her paylaşımı gibi, oldukça detaylı düşünülmüş, şaşadan geçilmeyen sözü ve nişanından görüntüler de kullanıcıların tepkisini kısa sürede çekmişti.
Geçtiğimiz günlerde "Dünyanın en mutlu insanı kim diye sorsalar, eş seçimini doğru yapanlar derdim. Çünkü kaderimizin en can alıcı noktası eş seçimidir." notunu düştüğü paylaşımla adından bahsettiren Ezildi bu sefer kardeşinin söz organizasyonuyla gündeme geldi.
Kardeşinin sözünden görüntüler paylaşan Kadir Ezildi'ye yine kullanıcılardan yorum yağdı. Kimilerine pek bir abartılı gelen o görüntülere yapılan bir yorum Ezildi tarafından cevapsız bırakılmadı.
"Söz böyleyse nişan nasıl olacak?" gibi eleştiriler alan ve abartılı bulunan organizasyona bir kullanıcının yaptığı "Abartma yine tavan bu sözse nişanı geçtim düğün nasıl olacak allahım hayırlara yazsın asgari ücret 17 bin emekli maaşı 12.500" isyana Ezildi'den cevap geldi.
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"Enflasyonun sebebi benim sözüm nişanım değil." ifadeleriyle tepki gösteren Kadir Ezildi'nin yorumu kısa sürede ilgi çekti.
Fazlaca abartılı bulunan o söz organizasyonunu merak edenler için şöyle bırakalım:
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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