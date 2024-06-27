27 Haziran Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
27 Haziran Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 27 Haziran Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Türkler için Almanya'da tarihsel bir dönüm noktası gerçekleşti. Çifte vatandaşlık hakkı, 21 yıl önce kaldırılmasının ardından yeniden hayata geçirildi. Artık Alman vatandaşlığını kabul etmek isteyen Türkler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından feragat etmek zorunda kalmayacaklar. Yeni yasayla birlikte, vatandaşlık süreci de önemli ölçüde hızlandı. Bu, Almanya'da yaşayan Türkler için önemli bir kolaylık sağlıyor.
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İtalya'nın kıyılarına yakın bir yerde, 70 kaçak göçmeni taşıyan bir teknenin batışına tanıklık edildi. Bu trajik olayda, 27 yaşındaki bir Iraklı adamın eşi ve çocuğu da hayatını kaybetti. Ancak bu trajedinin içinde daha da korkunç bir olay yaşandı. Eşi ve çocuğu gözlerinin önünde boğulan adam, tekne batarken 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etti. Bu dehşet verici olay, kızın annesinin gözleri önünde gerçekleşti ve kız, boğularak hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz saatlerde bir davete katılan ve tek tek hayranlarıyla fotoğraf çektiren Burak Özçivit, Arap hayranının ellerini birleştirerek kalp yapma isteğini reddetti!
Bir tarafta haftalardır Güney Kore'ye çöp balonları yollayan Kuzey Kore, diğer yandan 24 Şubat 2022 tarihinden beri Ukrayna ile savaşan Rusya... Kuzey Kore'den gelen son açıklama ise şaşırtıcı. Ukrayna'ya karşı Rusya'yı savunmak üzere Kuzey Kore ordusunu savaş bölgesine gönderme kararı aldı.
Geçtiğimiz günlerde The Netizens Report dergisinin 2024 yılının 'Yaşayan En güzel Kadını' anketi için yaptığı oylama sonucunda birinci seçilen Sıla Türkoğlu'na Magazin Burada muhabirleri tarafından bu konu hakkında ne düşündüğü soruldu. Güzel oyuncu, mütevazılığıyla hayran bıraktı!
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine yönelik görüşlerini ortaya koydu.
AsLaz fanları lütfen yerinizi alın: Yabani dizisine yan karakter olarak girmelerine rağmen aralarındaki tatlı-sert ilişki sebebiyle çok sevilen Asi ve Alaz çiftinden bahsediyoruz!
Bir kullanıcı, 'Allah kadının pasaklısından korusun' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen tepkiler ise 'Bu nasıl bir cinsiyetçilik?' dedirtti!
Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'e olan ''platonik aşk''ıyla gündeme gelen Çağla Şikel'den oğullarıyla çıktığı Alaçatı tatilinden paylaşımlar arka arkaya geldi.
Su altındaki yaşama ayrı bir ilgi duyanlar için ilaç gibi bir video düştü sosyal medyaya. Bir deniz canlısının sadece 1 saniye içerisinde geçirdiği değişim sosyal medyada çeşitli esprilere konu oldu.
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