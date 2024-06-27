3. Dünya Savaşı Tartışmalarını Alevlendirecek: Kuzey Kore Ordusunu Ukrayna'daki Savaşa Gönderiyor

Bir tarafta haftalardır Güney Kore'ye çöp balonları yollayan Kuzey Kore, diğer yandan 24 Şubat 2022 tarihinden beri Ukrayna ile savaşan Rusya... Kuzey Kore'den gelen son açıklama ise şaşırtıcı. Ukrayna'ya karşı Rusya'yı savunmak üzere Kuzey Kore ordusunu savaş bölgesine gönderme kararı aldı.

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