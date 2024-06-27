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3. Dünya Savaşı Tartışmalarını Alevlendirecek: Kuzey Kore Ordusunu Ukrayna'daki Savaşa Gönderiyor

3. Dünya Savaşı Tartışmalarını Alevlendirecek: Kuzey Kore Ordusunu Ukrayna'daki Savaşa Gönderiyor

Rusya Ukrayna Kuzey Kore
Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 23:50

Bir tarafta haftalardır Güney Kore'ye çöp balonları yollayan Kuzey Kore, diğer yandan 24 Şubat 2022 tarihinden beri Ukrayna ile savaşan Rusya... Kuzey Kore'den gelen son açıklama ise şaşırtıcı. Ukrayna'ya karşı Rusya'yı savunmak üzere Kuzey Kore ordusunu savaş bölgesine gönderme kararı aldı.

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2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda başlayan askeri gerilim 24 Şubat 2022 tarihine gelindiğinde sıcak savaşa dönüşmüştü.

2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda başlayan askeri gerilim 24 Şubat 2022 tarihine gelindiğinde sıcak savaşa dönüşmüştü.

Ukrayna ile yaklaşık 2.5 yıldır sıcak savaş halindeki Rusya'ya Kuzey Kore'den destek geldi. Kuzey Kore ordusunu Ukrayna'ya karşı savaşmak ve Rusya'ya destek olmak üzere savaş bölgesine gönderme kararı aldı.

Ukrayna ile yaklaşık 2.5 yıldır sıcak savaş halindeki Rusya'ya Kuzey Kore'den destek geldi. Kuzey Kore ordusunu Ukrayna'ya karşı savaşmak ve Rusya'ya destek olmak üzere savaş bölgesine gönderme kararı aldı.

Kuzey Koreli askerlerin yaklaşık bir ay içinde Rusya'ya destek olmak üzere savaş bölgesine gideceği duyuruldu.

Kuzey Koreli askerlerin yaklaşık bir ay içinde Rusya'ya destek olmak üzere savaş bölgesine gideceği duyuruldu.

3. Dünya Savaşı tartışmalarının fitilini ateşleyen bu gelişme, son dönemde ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını genişletmesi ve Güney Kore'ye uçak gemisi göndermesinin akabinde geldi. Birçok savaş uzmanı küresel çapta bir kriz yaşanması ihtimalini daha yüksek perdeden konuşmaya başladı.

3. Dünya Savaşı tartışmalarının fitilini ateşleyen bu gelişme, son dönemde ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını genişletmesi ve Güney Kore'ye uçak gemisi göndermesinin akabinde geldi. Birçok savaş uzmanı küresel çapta bir kriz yaşanması ihtimalini daha yüksek perdeden konuşmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi ziyaretinden sonra gelen bu açıklamada yer alan bir detay daha önemli.

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi ziyaretinden sonra gelen bu açıklamada yer alan bir detay daha önemli.
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İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi, Kuzey Kore'nin ağustos ve ocak ayları arasında Rusya'ya yaklaşık 1.6 milyon top mermisi tedarik ettiğini haberleştirdi.

İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi, Kuzey Kore'nin ağustos ve ocak ayları arasında Rusya'ya yaklaşık 1.6 milyon top mermisi tedarik ettiğini haberleştirdi.

Haberde ayrıca Kuzey Koreli bir yetkilinin, Washington'ın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir 'vekalet savaşı'na itmeye devam etmesi halinde Moskova'nın her türlü misilleme hakkına sahip olduğunu söylediği de yer aldı.

Haberde ayrıca Kuzey Koreli bir yetkilinin, Washington'ın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir 'vekalet savaşı'na itmeye devam etmesi halinde Moskova'nın her türlü misilleme hakkına sahip olduğunu söylediği de yer aldı.

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