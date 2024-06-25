İki Ülke Arasında Gerilim Giderek Tırmanıyor: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 350 Adet 'Çöp Balonu' Daha!

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim yine devam ediyor. Son dönemde Güney Kore'nin sınır bölgelerinde çöp dolu balonlar göndererek dünya kamuoyunun dikkatini çeken Kuzey Kore, eylemlerine devam ediyor. Kuzey Kore'den sınırın güneyine toplam 5'inci kez çöp dolu balon gönderildiği açıklandı.