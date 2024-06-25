İki Ülke Arasında Gerilim Giderek Tırmanıyor: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 350 Adet 'Çöp Balonu' Daha!
İki Ülke Arasında Gerilim Giderek Tırmanıyor: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 350 Adet 'Çöp Balonu' Daha!
Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim yine devam ediyor. Son dönemde Güney Kore'nin sınır bölgelerinde çöp dolu balonlar göndererek dünya kamuoyunun dikkatini çeken Kuzey Kore, eylemlerine devam ediyor. Kuzey Kore'den sınırın güneyine toplam 5'inci kez çöp dolu balon gönderildiği açıklandı.
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Güney Kore'den yapılan açıklamada, sınırın kuzey tarafından gönderilen çöp balonlarından 100'ünün ülkenin başkenti Seul ve Gyeonggi eyaletinin kuzey taraflarına ulaştığı bilgisi yer aldı.
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Sınırın güneyine inen balonların başta kağıt olmak üzere çeşitli zararsız atıklar olduğu saptandı. Son bir aylık dönemde Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gönderilen çöp balonlarının sayısının ise toplamda 2 bine ulaştığı bildirildi.
İki ülke arasındaki gerilime sebep olan çöp balonlarındaki atıklar hakkında daha önce yapılan incelemelerde ise dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı.
Atıklardan alınan örneklerde kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitlere rastlandığı ancak bu parazitlerin herhangi bir enfeksiyon riski taşımadığı belirtildi.
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