Avrupa Birliği'nden Putin'i Kızdıracak Hamle: Ukrayna İçin Kritik Tarih 25 Haziran!
Avrupa Birliği'nden Putin'i Kızdıracak Hamle: Ukrayna İçin Kritik Tarih 25 Haziran!
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Avrupa Birliği'nden (AB) Rus lider Vladimir Putin'i kızdıracak hamle geldi.
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AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileri, katılım müzakerelerine ilişkin çerçeve üzerinde prensip anlaşmaya vardı, daha önce Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda negatif bir tutum izleyen Macaristan geri adım attı.
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AB Dönem Başkanlığı 30 Haziran'da sona erecek olan Belçika'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, Ukrayna ve Moldova ile ilk hükümetlerarası konferansların başlayacağı ve tarihin 25 Haziran olacağı duyuruldu.
AB Komisyonu'ndan geçen hafta yapılan açıklamada Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye tam üyelik müzakerelerine başlamak için tüm koşulları karşıladığı bilgisi yer almıştı.
Ukrayna'nın AB yolculuğunun önündeki yol ise oldukça engellerle dolu. Şu anda müzakerelere başlanması konusunda görüş birliği sağlansa dahi pazarlık sürecinde üye ülkelerin veto tehdidi tekrar gündeme gelebiliyor. Ukrayna ve Moldova'nın bütün AB üyelerinin onayını gerektiren çok sayıda atması ve tüm konuların en ince detayına kadar müzakere edilmesi gerekiyor.
Putin'i kızdırması beklenen AB'nin Ukrayna hamlesinde kritik tarih 25 Haziran. Bu tarih öncesi ve sonrasında Putin'in izleyeceği tutum merak konusu.
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