Almanya’dan Türk Vatandaşları Hakkında Tarihi Karar: Çifte Vatandaşlık Hakkı Geri Getirildi

Türkler için Almanya'da tarihsel bir dönüm noktası gerçekleşti. Çifte vatandaşlık hakkı, 21 yıl önce kaldırılmasının ardından yeniden hayata geçirildi. Artık Alman vatandaşlığını kabul etmek isteyen Türkler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından feragat etmek zorunda kalmayacaklar. Yeni yasayla birlikte, vatandaşlık süreci de önemli ölçüde hızlandı. Bu, Almanya'da yaşayan Türkler için önemli bir kolaylık sağlıyor.