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Almanya’dan Türk Vatandaşları Hakkında Tarihi Karar: Çifte Vatandaşlık Hakkı Geri Getirildi

Almanya’dan Türk Vatandaşları Hakkında Tarihi Karar: Çifte Vatandaşlık Hakkı Geri Getirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.06.2024 - 23:59

Türkler için Almanya'da tarihsel bir dönüm noktası gerçekleşti. Çifte vatandaşlık hakkı, 21 yıl önce kaldırılmasının ardından yeniden hayata geçirildi. Artık Alman vatandaşlığını kabul etmek isteyen Türkler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından feragat etmek zorunda kalmayacaklar. Yeni yasayla birlikte, vatandaşlık süreci de önemli ölçüde hızlandı. Bu, Almanya'da yaşayan Türkler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

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CNN Türk’ye yer alan habere göre; Almanya'da yaşayan Türkler için 21 yıl önce kaldırılan çifte vatandaşlık hakkı geri geldi.

CNN Türk’ye yer alan habere göre; Almanya'da yaşayan Türkler için 21 yıl önce kaldırılan çifte vatandaşlık hakkı geri geldi.

Alman vatandaşlığı da almak isteyenler artık konsolosluklara giderek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmayacak.

Alman vatandaşlığı da almak isteyenler artık konsolosluklara giderek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmayacak.

2000 yılından sonra Alman vatandaşlığına geçenler de yeniden Türk vatandaşlığını alabilecek.

2000 yılından sonra Alman vatandaşlığına geçenler de yeniden Türk vatandaşlığını alabilecek.

Yürürlüğe giren yasayla vatandaşlığa geçiş süresi de hayli kısaldı. Vatandaşlık almak isteyenlerin ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirildi.

Yürürlüğe giren yasayla vatandaşlığa geçiş süresi de hayli kısaldı. Vatandaşlık almak isteyenlerin ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirildi.

Ayrıca okul ya da mesleki başarı, iyi Almanca bilgisi, kamu yararına faaliyetler gibi özelliklere sahip olanlar ve başarılı entegrasyon gösterenler 3 yıl sonra Alman vatandaşlığına geçebilecek.

Ayrıca okul ya da mesleki başarı, iyi Almanca bilgisi, kamu yararına faaliyetler gibi özelliklere sahip olanlar ve başarılı entegrasyon gösterenler 3 yıl sonra Alman vatandaşlığına geçebilecek.
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Federal Meclis Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, şartları yerine getiren tüm Türk vatandaşlarına Alman vatandaşlığına başvurmaları çağrısı yaptı.

Federal Meclis Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, şartları yerine getiren tüm Türk vatandaşlarına Alman vatandaşlığına başvurmaları çağrısı yaptı.
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