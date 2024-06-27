27 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bundan yıllar önce Londra'ya taşınmışlardı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü ikili aldıkları teklifler yüzünden İstanbul'a geri dönmek durumunda kaldı.
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Daha önce katıldığı bir YouTube programında en büyük pişmanlığının sırtındaki ve belindeki dövmeler olduğunu söyleyen Nilperi Şahinkaya Bodrum'da görüntülendi. Pişmanlık itirafı hatırlanan Şahinkaya'nın dövmeleri dikkat çekti!
Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'la evlendi! Birçok ünlü ismin akın ettiği düğünde yaşananları sizin için derledik.
Akif Yaman'a konuşan, Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden biri olan Yabancı Damat'ın yıldız ismi Özgür Çevik, Tolga Sarıtaş'ın düğününe katıdı. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle görüntülenen Çevik düğün tarihi verdi!
Son günlerde ünlü şarkıcı Mert Demir'le olan ilişkisiyle gündemden düşmek bilmeyen Serenay Sarıkaya'nın bir paylaşımı yeniden herkesin keşfetine düşmeye başladı. Eski aşkı Cem Yılmaz'la olan kareyi sürekli önünde görenler isyan bayrağını çekti.
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Aşklarıyla herkesi gıpta ettiren Yasemin ve İdo Tatlıses çifti geçtiğimiz ocak ayında kucaklarına aldıkları ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in yüzlerini ilk kez gösterdi. Gözlerden kalpler fışkırtan çekirdek aile pozları yorum yağmuruna tutuldu!
Geçtiğimiz günlerde The Netizens Report dergisinin 2024 yılının 'Yaşayan En güzel Kadını' anketi için yaptığı oylama sonucunda birinci seçilen Sıla Türkoğlu'na Magazin Burada muhabirleri tarafından bu konu hakkında ne düşündüğü soruldu. Güzel oyuncu, mütevazılığıyla hayran bıraktı!
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan muhabirlerin yönelttiği evlilik sorularına utanmaktan cevap veremedi!
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