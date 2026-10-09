25 Dizinin Takipçi Sayıları Ortaya Çıktı: Zirvede Kim Var, Kim Listenin Dibinde Kaldı?
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Dizilerin resmi YouTube, Instagram ve X hesaplarının takipçi sayıları 8 Ekim itibarıyla tek tabloda toplandı. YouTube’da 3,65 milyon aboneyle Uzak Şehir zirvede yer alırken Taşacak Bu Deniz, Instagram’da 2,34 milyon, X’te 186 bin takipçiyle iki platformda birden ilk sıraya yerleşti. Kızılcık Şerbeti üç listenin hiçbirinde zirveyi göremedi. Çarşamba akşamlarının reyting lideri Sevdan Bir Ateş ise YouTube’da 17. sırada kaldı.
Kaynak: Televizyoncu Adam
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YouTube'da Uzak Şehir 3,65 milyon aboneyle zirvede, Taşacak Bu Deniz 3,06 milyonla ikinci sırada.
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Instagram'da Taşacak Bu Deniz 2,34 milyon takipçiyle Uzak Şehir'i geride bıraktı.
X'te Taşacak Bu Deniz 186 bin takipçiyle zirvede, Gönül Dağı 120 binle ikinci sırada.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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