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25 Dizinin Takipçi Sayıları Ortaya Çıktı: Zirvede Kim Var, Kim Listenin Dibinde Kaldı?

25 Dizinin Takipçi Sayıları Ortaya Çıktı: Zirvede Kim Var, Kim Listenin Dibinde Kaldı?

yerli dizi Uzak Şehir Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 22:28
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Dizilerin resmi YouTube, Instagram ve X hesaplarının takipçi sayıları 8 Ekim itibarıyla tek tabloda toplandı. YouTube’da 3,65 milyon aboneyle Uzak Şehir zirvede yer alırken Taşacak Bu Deniz, Instagram’da 2,34 milyon, X’te 186 bin takipçiyle iki platformda birden ilk sıraya yerleşti. Kızılcık Şerbeti üç listenin hiçbirinde zirveyi göremedi. Çarşamba akşamlarının reyting lideri Sevdan Bir Ateş ise YouTube’da 17. sırada kaldı.

Kaynak: Televizyoncu Adam

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YouTube'da Uzak Şehir 3,65 milyon aboneyle zirvede, Taşacak Bu Deniz 3,06 milyonla ikinci sırada.

YouTube'da Uzak Şehir 3,65 milyon aboneyle zirvede, Taşacak Bu Deniz 3,06 milyonla ikinci sırada.

Dizilerin sosyal medya hesaplarının takipçi sayıları gündem oldu. Televizyoncu Adam adlı X hesabı, 8 Ekim 2026 tarihli verilerle dizilerin resmi YouTube, Instagram ve X hesaplarını büyükten küçüğe sıraladı.

YouTube listesinin zirvesinde 3,65 milyon aboneyle Uzak Şehir yer aldı. Taşacak Bu Deniz 3,06 milyonla ikinci, Kızılcık Şerbeti 2,85 milyonla üçüncü oldu. Daha 17 (2,58 milyon) ve Teşkilat (2,42 milyon) ilk 5'i tamamladı.

Yeraltı 1,85 milyon, Gönül Dağı 1,71 milyon, Güller ve Günahlar 1,58 milyon, Altı Üstü İstanbul 1,49 milyon, Mehmed: Fetihler Sultanı 1,17 milyon ve Sevdiğim Sensin 1,14 milyon aboneyle milyon barajını aşan diziler arasında. Halef: Köklerin Çağrısı 872 bin, Muhtemel Aşk 572 bin, Abi 365 bin, Tuzlu Kahve ise 361 bin abonede.

Dikkat çekici ayrıntı reyting tablosundan geldi. 7 Ekim'de Total, AB ve ABC1 listelerinin üçünde de zirveye oturan Sevdan Bir Ateş, 208 bin aboneyle 17. sırada kaldı. Ancak dizinin 9 Eylül'de başladığını, yani henüz bir aylık olduğunu hatırlatmak gerek. Listenin sonunda 77,2 bin aboneyle Ömür Usta var; zirvedeki Uzak Şehir'le arasındaki fark 47 katı buluyor.

Instagram'da Taşacak Bu Deniz 2,34 milyon takipçiyle Uzak Şehir'i geride bıraktı.

Instagram'da Taşacak Bu Deniz 2,34 milyon takipçiyle Uzak Şehir'i geride bıraktı.

Instagram'da sıralama değişti. Taşacak Bu Deniz 2,34 milyon takipçiyle ilk sıraya yerleşirken Uzak Şehir 2,21 milyonla ikinci oldu. Daha 17 ise 1,44 milyonla üçüncü sıraya yükseldi.

Kızılcık Şerbeti 1,30 milyonla dördüncü, Altı Üstü İstanbul 1,27 milyonla beşinci sırada. YouTube'da dokuzuncu olan Altı Üstü İstanbul'un Instagram'da ilk 5'e girmesi gözden kaçmadı.

Yeraltı 955 bin, Güller ve Günahlar 782 bin, Sevdiğim Sensin 774 bin, Gönül Dağı 753 bin, Halef: Köklerin Çağrısı 635 bin takipçide. YouTube'da beşinci olan Teşkilat ise Instagram'da 589 binle 11. sırada kaldı. Sevdan Bir Ateş 408 bin takipçiyle 13. sırada, listenin sonundaki Sevdam Karadeniz ise 64 binde.

X'te Taşacak Bu Deniz 186 bin takipçiyle zirvede, Gönül Dağı 120 binle ikinci sırada.

X'te Taşacak Bu Deniz 186 bin takipçiyle zirvede, Gönül Dağı 120 binle ikinci sırada.

X'te zirvenin sahibi değişmedi: Taşacak Bu Deniz 186 bin takipçiyle burada da birinci. Asıl sürpriz ikinci sıradan geldi. YouTube'da yedinci, Instagram'da dokuzuncu olan Gönül Dağı, 120 bin takipçiyle X'te ikinci sıraya yerleşti. Teşkilat 85 binle üçüncü oldu.

Uzak Şehir 76 binle dördüncü, Mehmed: Fetihler Sultanı 72 binle beşinci sırada. Instagram'da 15. sırada kalan Mehmed: Fetihler Sultanı'nın X'te ilk 5'e girmesi dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti 64 binle altıncı, Daha 17 ise 53 binle yedinci.

X'te rakamlar diğer iki platformun çok gerisinde. Listede 100 bini aşan yalnızca iki dizi var. Sevdan Bir Ateş 6,2 bin takipçiyle 16. sırada, listenin sonundaki Güneşin Doğduğu Yer ise 1,4 binde kaldı.

Üç listeyi birlikte okuyunca tablo netleşiyor: üç platformda da ilk 5'te yer alan yalnızca iki dizi var, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir. Kızılcık Şerbeti ise üç listede de ilk 6'da olmasına rağmen hiçbirinde zirveyi göremedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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