25 Dizinin Takipçi Sayıları Ortaya Çıktı: Zirvede Kim Var, Kim Listenin Dibinde Kaldı?

Dizilerin sosyal medya hesaplarının takipçi sayıları gündem oldu. Televizyoncu Adam adlı X hesabı, 8 Ekim 2026 tarihli verilerle dizilerin resmi YouTube, Instagram ve X hesaplarını büyükten küçüğe sıraladı.

YouTube listesinin zirvesinde 3,65 milyon aboneyle Uzak Şehir yer aldı. Taşacak Bu Deniz 3,06 milyonla ikinci, Kızılcık Şerbeti 2,85 milyonla üçüncü oldu. Daha 17 (2,58 milyon) ve Teşkilat (2,42 milyon) ilk 5'i tamamladı.

Yeraltı 1,85 milyon, Gönül Dağı 1,71 milyon, Güller ve Günahlar 1,58 milyon, Altı Üstü İstanbul 1,49 milyon, Mehmed: Fetihler Sultanı 1,17 milyon ve Sevdiğim Sensin 1,14 milyon aboneyle milyon barajını aşan diziler arasında. Halef: Köklerin Çağrısı 872 bin, Muhtemel Aşk 572 bin, Abi 365 bin, Tuzlu Kahve ise 361 bin abonede.

Dikkat çekici ayrıntı reyting tablosundan geldi. 7 Ekim'de Total, AB ve ABC1 listelerinin üçünde de zirveye oturan Sevdan Bir Ateş, 208 bin aboneyle 17. sırada kaldı. Ancak dizinin 9 Eylül'de başladığını, yani henüz bir aylık olduğunu hatırlatmak gerek. Listenin sonunda 77,2 bin aboneyle Ömür Usta var; zirvedeki Uzak Şehir'le arasındaki fark 47 katı buluyor.