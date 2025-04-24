24 Nisan Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Balıkesir’in Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında direk dansının yapılması gündem olmuştu.
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Artçı depremler devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı veriye göre Marmara Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümü olan bu gün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olma özelliğini taşır.
İstanbul'da yaşayan bir Koreli de depreme yakalandı. Depremin hemen ardından sokakta oluşan dayanışma, Koreli genci oldukça şaşırttı.
İddiaya göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ‘Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu, Galataport’taki şık bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi. İkilinin aynı karede yer almasıyla birlikte aşk dedikoduları da hızla yayıldı.
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Canlı yayında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından en çok ihbarda bulunan ilçeleri tek tek açıkladı.
İstanbul dün beri beşik gibi sallanıyor. Deprem sonrası bakanlardan kritik açıklamalar geldi.
Çocukluğumuzun efsane dizisi Sihirli Annem, sinema filmi olarak geri dönüyor.
İstanbul'da dün 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası İstanbul Tıp Fakültesi’nde iki bina boşaltıldı. Hastalar ise tahliye edildi.
6.2'lik İstanbul depremine içerik çekerken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer'in videosu sosyal medyada büyük dikkat çekmişti.
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İstanbul'da yaşanan deprem başta İstanbullular olmak üzere tüm ülkenin yüreğini ağzına getirdi. İstanbullular günü sokaklarda geçirdi. Şehrin dört bir yanından korkutucu anlar kaydedildi. İstanbul Boğazı'nda da deprem anında korkutan dalgalanmalar yaşandı.
Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Usta oyuncu Adile Naşit'i kimin canlandıracağı daha önce belli olmuştu. Merakla beklenen film Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) tarafından hazırlanıyor. Hazırlıklarına başlanan filmde Adile Naşit'e hayat verecek oyuncu Meltem Kaplan olacak.
Hubble Uzay Teleskobu, 35 yaşına girdi! NASA, Hubble'ın Dünya yörüngesindeki 35. yılını kutlamak için dört etkileyici uzay fotoğrafı yayınladı.
İngiltere’de bir suç müzesi, seri katil Rose West’e ait iç çamaşırını 2.500 sterline (yaklaşık 127 bin TL) satın aldı. Parça, müzenin 10. yılı kapsamında kamuya açık şekilde sergilenecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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