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24 Nisan Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

24 Nisan Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.04.2025 - 21:52

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Balıkesir’in Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında direk dansının yapılması gündem olmuştu.

Balıkesir’in Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında direk dansının yapılması gündem olmuştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada dansın program akışı dışında yapıldığı ifade edildi ve özür dilendi. Balıkesir Valiliği ise olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Artçı depremler devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı veriye göre Marmara Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.

Artçı depremler devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı veriye göre Marmara Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin şiddetinin 3.7 olduğu öğrenildi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümü olan bu gün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olma özelliğini taşır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümü olan bu gün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olma özelliğini taşır.

Adana'da bir minik okulunda düzenlenen törende mikrofonu eline alıp 'Götür Beni Gittiğin Yere' söyledi. Eğlenen insanları bir anda hüzne boğan miniğin yanık sesi beğeni topladı.

İstanbul'da yaşayan bir Koreli de depreme yakalandı. Depremin hemen ardından sokakta oluşan dayanışma, Koreli genci oldukça şaşırttı.

İstanbul'da yaşayan bir Koreli de depreme yakalandı. Depremin hemen ardından sokakta oluşan dayanışma, Koreli genci oldukça şaşırttı.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da yürekleri ağızlara getiren bir deprem meydana geldi. İstanbul'un Silivri bölgesinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, tüm şehirde büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından sayısız artçı sarsıntı yaşandı. Halk, ardı ardına yaşanan artçı depremler ve olası büyük bir İstanbul depremi ihtimali nedeniyle evlerine dönmekte tereddüt etti. Pek çok kişi geceyi sokakta geçirdi.

İddiaya göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ‘Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu, Galataport’taki şık bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi. İkilinin aynı karede yer almasıyla birlikte aşk dedikoduları da hızla yayıldı.

İddiaya göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ‘Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu, Galataport’taki şık bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi. İkilinin aynı karede yer almasıyla birlikte aşk dedikoduları da hızla yayıldı.

Geçtiğimiz günlerde magazin kulislerini karıştıran bir iddia sosyal medyada adeta bomba etkisi yaratmıştı. Gözler her iki taraftan da gelecek açıklamaya çevrilmişken, ilk yanıt Okan Buruk’tan geldi. 

Muhabir Online'a konuşan teknik adam, net bir dille söylentilere nokta koydu!

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Canlı yayında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından en çok ihbarda bulunan ilçeleri tek tek açıkladı.

Canlı yayında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından en çok ihbarda bulunan ilçeleri tek tek açıkladı.

İstanbul dün beri beşik gibi sallanıyor. Deprem sonrası bakanlardan kritik açıklamalar geldi.

İstanbul dün beri beşik gibi sallanıyor. Deprem sonrası bakanlardan kritik açıklamalar geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise  'Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir' denildi.

Çocukluğumuzun efsane dizisi Sihirli Annem, sinema filmi olarak geri dönüyor.

Çocukluğumuzun efsane dizisi Sihirli Annem, sinema filmi olarak geri dönüyor.

Aynı kadroyla tekrardan yayınlanacak olan Sihirli Annem büyük heyecan yaratırken filmin Instagram hesabından yapılan paylaşım büyük nostalji yaşattı. Sihirli Annem oyuncuları, yıllar önce henüz çocukken verdikleri pozları tekrardan verdiler.

İstanbul'da dün 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası İstanbul Tıp Fakültesi’nde iki bina boşaltıldı. Hastalar ise tahliye edildi.

İstanbul'da dün 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası İstanbul Tıp Fakültesi’nde iki bina boşaltıldı. Hastalar ise tahliye edildi.

Dahiliye binasında çalışan asistan hekimlerin binaya girmeyi reddetmesi kararın alınmasında etkili oldu.

6.2'lik İstanbul depremine içerik çekerken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer'in videosu sosyal medyada büyük dikkat çekmişti.

6.2'lik İstanbul depremine içerik çekerken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer'in videosu sosyal medyada büyük dikkat çekmişti.

Koşarak oğluna giden Fulya Zenginer, ilk şoku atlattıktan sonra minik oğlu Milan'ın depreme tepkisini paylaştı. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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İstanbul'da yaşanan deprem başta İstanbullular olmak üzere tüm ülkenin yüreğini ağzına getirdi. İstanbullular günü sokaklarda geçirdi. Şehrin dört bir yanından korkutucu anlar kaydedildi. İstanbul Boğazı'nda da deprem anında korkutan dalgalanmalar yaşandı.

İstanbul'da yaşanan deprem başta İstanbullular olmak üzere tüm ülkenin yüreğini ağzına getirdi. İstanbullular günü sokaklarda geçirdi. Şehrin dört bir yanından korkutucu anlar kaydedildi. İstanbul Boğazı'nda da deprem anında korkutan dalgalanmalar yaşandı.

İstabul Boğazı'nda bir yelkenlinin yönü değişti. Devrilme tehlikesi yaşayan yelkenlinin o anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Usta oyuncu Adile Naşit'i kimin canlandıracağı daha önce belli olmuştu. Merakla beklenen film Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) tarafından hazırlanıyor. Hazırlıklarına başlanan filmde Adile Naşit'e hayat verecek oyuncu Meltem Kaplan olacak.

Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Usta oyuncu Adile Naşit'i kimin canlandıracağı daha önce belli olmuştu. Merakla beklenen film Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) tarafından hazırlanıyor. Hazırlıklarına başlanan filmde Adile Naşit'e hayat verecek oyuncu Meltem Kaplan olacak.

Meltem Kaplan, filmle ve Adile Naşit'le ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, 'Adile Naşit benim için de Türkiye için de çok önemli bir idol ve ikon. Adile Naşit'i oynamak değil, onu anlamaya çalışıyorum. Bu, bir oyunculuk meselesinden çok daha fazlası. O bir rol değil, bir ruh hali.' dedi.

Hubble Uzay Teleskobu, 35 yaşına girdi! NASA, Hubble'ın Dünya yörüngesindeki 35. yılını kutlamak için dört etkileyici uzay fotoğrafı yayınladı.

Hubble Uzay Teleskobu, 35 yaşına girdi! NASA, Hubble'ın Dünya yörüngesindeki 35. yılını kutlamak için dört etkileyici uzay fotoğrafı yayınladı.

Daha önce paylaşılmayan bu fotoğraflar, Hubble'ın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hubble Uzay Teleskobu, tarihteki en tanınmış ve en üretken teleskop olma ünvanını taşıyor.

Gelin, uzayın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım.

İngiltere’de bir suç müzesi, seri katil Rose West’e ait iç çamaşırını 2.500 sterline (yaklaşık 127 bin TL) satın aldı. Parça, müzenin 10. yılı kapsamında kamuya açık şekilde sergilenecek.

İngiltere’de bir suç müzesi, seri katil Rose West’e ait iç çamaşırını 2.500 sterline (yaklaşık 127 bin TL) satın aldı. Parça, müzenin 10. yılı kapsamında kamuya açık şekilde sergilenecek.

Cezaevinden temin edilen iç çamaşırının daha önce başka bir platformda parçalara ayrılarak satılmak istendiği ancak platform kurallarına takıldığı belirtildi. Tartışmalı parça, müzenin “şoke eden suç eşyaları” koleksiyonuna eklendi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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