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AFAD Duyurdu: 291 Artçı Deprem Meydana Geldi

AFAD Duyurdu: 291 Artçı Deprem Meydana Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.04.2025 - 21:30

İstanbul dün beri beşik gibi sallanıyor. Deprem sonrası bakanlardan kritik açıklamalar geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise  'Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir' denildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde ortak basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde ortak basın açıklaması yaptı.

Deprem esnasında yaşanan iletişim sorununa ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise  'Normalin 7 ile 10 katı çağrı oldu ve 2 kat da internet tabanlı görüşmelerde artış oldu. İlk 15 dakikada GSM operatörleri üzerinden yapılan çağrının yüzde 75'i karşılandı. İnternet tarafında herhangi bir problem olmadığını ve bunu kullanan vatandaşlarımızın her şeyiyle görüşmelerini sağladığını gördük. Buradan özellikle yoğun anlarda, kriz anlarında internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum. Şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'nda 150 bin-200 bin araç geçirebiliriz tek yönlü, siz oraya 500 bin aracı yönlendirirseniz elbette orada bir kapasitede sıkıntı olacaktır. Biraz bunu yaşadık. Ancak bugün 3 tane operatörle de gerekli toplantıları, değerlendirmeleri yaptık dünden beri topladığımız bilgileri, mutlaka altyapıyı biraz daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da buradan vatandaşlarımıza duyurmak isterim' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, artçı sarsıntılarda ciddi bir azalma gözlendiğine dikkat çekerek 'Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Son 12 saatte 4 şiddetinin üzerinde deprem meydana gelmedi' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir" denildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: '23.04.2025 tarihinde saat (TSİ) 12:49’da Silivri açıklarında-Marmara Denizi içerisinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Deprem, dış merkezinden 300 km yarıçaplı bir alan içeresindeki illerimizde hafif şiddette hissedilmiştir.

Depremin dış merkezi en yakın yerleşim yeri olan Silivri’ye yaklaşık 24 km uzaklıktadır. Deprem sırasında, İstanbul’un güney kıyılarındaki yerleşimler 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmeler ile sarsılmıştır. Uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmalarının da katkısıyla, deprem yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır.

Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir. 3.9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3’ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8’dir.

Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir. 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 30 kTon TNT’nin üzerinde olup, söz konusu enerji 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen Mw 5.8 depreminin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir'.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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