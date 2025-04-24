AFAD Duyurdu: 291 Artçı Deprem Meydana Geldi

Deprem esnasında yaşanan iletişim sorununa ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise 'Normalin 7 ile 10 katı çağrı oldu ve 2 kat da internet tabanlı görüşmelerde artış oldu. İlk 15 dakikada GSM operatörleri üzerinden yapılan çağrının yüzde 75'i karşılandı. İnternet tarafında herhangi bir problem olmadığını ve bunu kullanan vatandaşlarımızın her şeyiyle görüşmelerini sağladığını gördük. Buradan özellikle yoğun anlarda, kriz anlarında internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum. Şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'nda 150 bin-200 bin araç geçirebiliriz tek yönlü, siz oraya 500 bin aracı yönlendirirseniz elbette orada bir kapasitede sıkıntı olacaktır. Biraz bunu yaşadık. Ancak bugün 3 tane operatörle de gerekli toplantıları, değerlendirmeleri yaptık dünden beri topladığımız bilgileri, mutlaka altyapıyı biraz daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da buradan vatandaşlarımıza duyurmak isterim' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, artçı sarsıntılarda ciddi bir azalma gözlendiğine dikkat çekerek 'Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Son 12 saatte 4 şiddetinin üzerinde deprem meydana gelmedi' dedi.