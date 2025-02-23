23 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
23 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknik direktör ve eski milli kaleci Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel’den müjdeli haber geldi. Mutlu evliliklerini iki kızlarıyla taçlandıran ünlü çift, üçüncü kez anne baba oldu. Çiftin yeni doğan kızının ismi de belli oldu. Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda minik bebeğini "Hoş geldin" notuyla duyurdu. Ailelerine katılan yeni üye, Yasmin adını aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde, bugün AKP kongresinin ardından açıklanan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddia edilen Sinan Akçıl açıklamasını yapmış, yönetimde yer almadığını duyurmuştu. Yönetimle ilgili açıklamasında "Yerim belli" vurgusu yapan Sinan Akçıl'a Yeşim Salkım'dan sert bir çıkış geldi. Kimsenin Akçıl'ın politik görüşünü merak etmediğini söyleyen Yeşim Salkım, öfkesine hakim olamadı. Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim!
Kariyerine 2007-2008 yıllarında "Cesaretin Var mı Aşka" dizisiyle adım atan Özpirinçci, "Kavak Yelleri" ve "Melekler Korusun" gibi dizilerle tanınmıştı. Daha sonrasında birçok yerli yapımda rol alan oyuncuyu en son ''Sandık Kokusu''nda izlemiştik biliyorsunuz. 2015 yılından itibaren oyuncu Burak Yamantürk ile birliktelik yaşayan Özpirinçci, 2021 yılında kızları Mercan'ı dünyaya getirmiş ve annelik hissini biricik kızıyla tatmıştı. Kızının arkadaşının doğum gününde ''glitter makyajı'' denilen simli çocuk makyajından kendine yaptıran güzel oyuncu, güzellik standartlarına meydan okudu.
Geçtiğimiz saatlerde Icardi'yle aynı anda İstanbul'a geldiğini duyuran belalı toksik eski aşkı Wanda Nara'nın İstanbul'a gelme sebebinin ödül töreni olduğu öğrenilmişti. Best of Europe Awards töreninde "Yılın Kadını" seçildiği ortaya çıkan Wanda Nara'ya Gülben Ergen'den yorum gecikmedi! Kendisi sosyal medyada olup bitene fazlasıyla hakim biliyorsunuz... Wanda'yı "Yılın kadını" seçen jüriye taş attı Ergen! Gelin, neler yaşanmış beraber görelim!
Aylardır boşanacakları iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor. Boşanma dedikodusuna her gün yeni bir detay eklenirken çiftin verdiği röportajlardaki yarım ağız halleri iddianın doğru olabileceğini düşündürtüyor. En son evleri ayırdıkları söylenen çiftin bugün gündemde olmasının sebebi geçtiğimiz saatlerde verdikleri yeni röportaj! Buyurun, kızları Lina ve Alin'le bir etkinlikte Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Pelin Akil ve Anıl Altan, boşanma sorulunca nasıl gerilmiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç hafta önce Grammy ödül törenine damga vuran Kanye West ve eşi Bianca Censori magazin gündemini ele geçirmişti. Davetli olmadıkları törende kırmızı halıda yürümek için ısrar eden ikili, Bianca kürkünü çıkarıp çırılçıplak kalınca tepkilerin odağı olmuştu. Olaydan birkaç gün sonra da bir boşanma dedikodusu dolaşmaya başladı. Bugüne dek ikliden ayrılık iddiasına dair herhangi bir açıklama yoktu. Kanye West geçtiğimiz saatlerde eşinin ilk oyunculuk deneyimini çıplak pozuyla duyurup, "karımla çok gurur duyuyorum" dedi.
İlk olarak Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde samimi bir şekilde görüntülenen Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ikilisi 2024 yılının ortalarında ilişkilerine başlamıştı. En başlarda '' sadece birbirimizi tanıyoruz'' diyen ünlü çift, sonralarda birbirlerine iyice alışmış ve aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam etmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen ünlü çiftten Zeynep Bastık, biricik sevgilisi Serkay Tütüncü'nün hangi özelliklerini beğendiğini sıraladı.
Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olmak için resmi başvuruda bulunduğunu açıklamasının ardından, sosyal medyada destek mesajları yağmaya başladı. Bu destek mesajlarından biri de bir dönem Türkiye güzeli seçilen ve ardından müzik kariyeriyle adını duyuran Ayşe Hatun Önal’dan geldi.
Geçtiğimiz saatlerde heykeltıraş gibi özenle kardan adam yapan biricik kocası Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaşan Başak Dizer, sosyal medyayı ayağa kaldırmayı başardı! Sosyal medya kullanıcıları elinden her iş gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un kardan adam yaptığı anlara bayılıp düşerken Başak Dizer, gönderisinin altına gelen, kocasına yapılan iltifatların birkaçına da cevap verdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un mükemmelliğine mi Başak Dizer'in kocasını daima sahiplenen mütevazı duruşuna mı hayran kalalım bilemedik! Gelin, neler yaşanmış beraber görelim!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın