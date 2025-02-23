Simli Makyajıyla Dikkat Çeken Özge Özpirinçci'den ''Güzellik Standartlarına'' İnat Paylaşım

Kariyerine 2007-2008 yıllarında 'Cesaretin Var mı Aşka' dizisiyle adım atan Özpirinçci, 'Kavak Yelleri' ve 'Melekler Korusun' gibi dizilerle tanınmıştı. Daha sonrasında birçok yerli yapımda rol alan oyuncuyu en son ''Sandık Kokusu''nda izlemiştik biliyorsunuz.

2015 yılından itibaren oyuncu Burak Yamantürk ile birliktelik yaşayan Özpirinçci, 2021 yılında kızları Mercan'ı dünyaya getirmiş ve annelik hissini biricik kızıyla tatmıştı. Kızının arkadaşının doğum gününde ''glitter makyajı'' denilen simli çocuk makyajından kendine yaptıran güzel oyuncu, güzellik standartlarına meydan okudu.