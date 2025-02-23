Simli Makyajıyla Dikkat Çeken Özge Özpirinçci'den ''Güzellik Standartlarına'' İnat Paylaşım
Simli Makyajıyla Dikkat Çeken Özge Özpirinçci'den ''Güzellik Standartlarına'' İnat Paylaşım
Kariyerine 2007-2008 yıllarında 'Cesaretin Var mı Aşka' dizisiyle adım atan Özpirinçci, 'Kavak Yelleri' ve 'Melekler Korusun' gibi dizilerle tanınmıştı. Daha sonrasında birçok yerli yapımda rol alan oyuncuyu en son ''Sandık Kokusu''nda izlemiştik biliyorsunuz.
2015 yılından itibaren oyuncu Burak Yamantürk ile birliktelik yaşayan Özpirinçci, 2021 yılında kızları Mercan'ı dünyaya getirmiş ve annelik hissini biricik kızıyla tatmıştı. Kızının arkadaşının doğum gününde ''glitter makyajı'' denilen simli çocuk makyajından kendine yaptıran güzel oyuncu, güzellik standartlarına meydan okudu.
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Sandık Kokusu dizisinin 'Karsu'su olarak gönüllerimizde taht kuran güzel oyuncu Özge Özpirinçci'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Güzel olduğu kadar başarılı olan oyuncu aşk hayatında aradığını 2015 yılında oyuncu Burak Yamantürk'te bulmuştu.
On senedir birlikte olan çift, samimi, neşeli ve bir o kadar da aşk dolu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Şimdilerde dört yaşında olan biricik kızları Mercan'la anneliği en duygusal yönleriyle dibine kadar yaşayan Özpirinçci, kızıyla yaptığı aktiviteleri de sosyal medyasında takipçileriyle sık sık paylaşıyor.
Özge Özpirinçci, kızı Mercan'ın arkadsaşının doğum gününe katıldı. Orada çocuklara yapılan simli makyajı kendisine de yaptıran oyuncu, güzellik standartlarına meydan okudu.👇
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Her daim doğallığı ve kendine özgülüğüyle tanıdığımız Özpirinçci bu paylaşımına inadım bize dayatılan güzellik “standartlarına” notunu da düştü.👇
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