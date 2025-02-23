Bu Hafta Gündem Olan Magazin Olaylarına Ne Kadar Hakimsin?
Bu Hafta Gündem Olan Magazin Olaylarına Ne Kadar Hakimsin?
Ünlüler dünyası bir haftaya neler sığdırdı neler! Yeni şarkı haberinden silinen mesajlara kaos, entrika ve neşeyi bir arada bulduğumuz magazin haberlerinde bu hafta yaşananlara ne kadar hakimsin? Cevabını merak ediyorsan, Haydi teste!
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1. Magazin gündemine bomba gibi düşen Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız ayrılığında, Sibil'in gönlünü üçüncü bir şahsa kaptırdığı iddia edilmişti. Peki bu beyefendinin adı neydi?
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2. Hadise'nin konserinde ''Haddini aşıyorsun!'' sözlerini kime söylediği iddia edilmişti?
3. Zeynep ve Volkan Demirel'in üçüncü kızları da dünyaya gelmiş ve çift sevincini sosyal medyada paylaşmıştı. Ünlü çift kızlarına hangi ismi koymuştu?
4. Influencer Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde rapçi Emirhan Çakal ile neden yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Bu ayrılığın sebebi neydi, hatırlıyor musun?
5. Karizmasıyla ünlü eşinin kardan adam yaptığı anları paylaşıp bir de üzerine ''kocam da kocam'' modunu açıp gelen yorumlara cevap veren güzel kimdi?
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6. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın kiminle aşk yaşamaya başladığı iddialarıyla gündeme geldi?
7. Şimdilerde ev hapsinde olan ve kendisine yolanan kelepçenin rengini beğenmeyen Merve Taşkın'a yine aynı renk kelepçe gönderilmişti. O kelepçenin rengi neydi?
8. Selena Gomez, Benny Blanco, Justin ve Hailey Bieber dörtlüsünden kim geç olsun güç olmasın diyerek kimi takipten çıkarmıştı?
9. Şeyma Subaşı, 'Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'e katıldığında hangi açıklamasıyla dikkat çekmişti?
10. Peki bu hafta, hangi ünlü isme ''havlamak iyi geldi''?
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11. İrem Derici bir kullanıcının sevgilisi Melih Kunukçu'ya "%88 ihtimalle gay" yorumuna ne diyerek cevap vermişti?
12. Geldik son sorumuza! 14 Şubat'ta viral olan pasta 'senden önce sen' pastasından saçı yanan ünlü içerik üreticisi kimdi peki?
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