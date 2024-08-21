21 Ağustos Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
21 Ağustos Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 21 Ağustos Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Kadıköy’de tek başına yaşayan ve müzisyenlik de yapan makine mühendisi Çınar Ersanlı evinde ölü olarak bulunmuştu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Ersanlı’nın katil zanlıları gözaltına alındı. Korkunç cinayetin şüphelilerinin ilk ifadeleri de ortaya çıktı.
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Manisa’da yaşanan olayda, 19 yaşındaki hamile kadın Sude Naz Atak, imam nikahıyla birlikte yaşadığı Yılmaz Akman tarafından sokak ortasında demir çubukla dövülmüştü. Çevredekilerin hiçbir şey yapmayarak izlediği olaydan günler sonra Yılmaz Akman yakalanarak tutuklanmıştı. Feci şekilde dayak yiyen Sude Naz Atak olay günü yaşananları ve acı dolu hayatını anlattı.
Geçtiğimiz günlerde Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 3 gün sonra kontrol altına alınabilmişti. Bugün ise Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan orman yangını Bolu’nun Gerede ilçesine sıçradı. Yangın sebebiyle 1 köy boşaltıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının insan kaynaklı olabileceğini ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Maymun Çiçeği (Mpox) virüsü nedeniyle dünya çapında küresel acil durum ilan edilmişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastalık ile ilgili hastanelere başvuran kişilerin olduğunu ancak şimdiye kadar kimseye Maymun Çiçeği teşhisi konulmadığını söyledi. Memişoğlu ayrıca virüs ile ilgili panik yapacak bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığı kaybettiği CHP kurultayı sonrasında yapılan ilk görüşme oldu.
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İzmir Körfez’de son günlerde artan kötü koku ve balık ölümleri dikkat çekmişti. Belediyeden yapılan açıklamada, deniz suyu sıcaklığı sebebiyle plankton patlaması yaşandığı ve bu sebeple hem kötü koku hem de balık ölümlerinin arttığı ifade edildi.
Yeniden ABD Başkanlığına adaylığını koyan Donald Trump, 13 Temmuz’da düzenlediği açık hava mitinginde silahlı saldırıya uğramış ve saniyelerle ölümden dönmüştü. Trump, bugün suikast sonrası ilk kez açık hava mitingi düzenledi. Eski ABD Başkanı konuşmasını kurşun geçirmez camın arkasından yaptı.
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında İsviçre deplasmanında Young Boys’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı 27 Mayıs Salı günü İstanbul’da oynanacak ve turu geçen takım Şampiyonlar Ligi’ne kalacak.
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