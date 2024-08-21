Geri Dönüş Yarım Kaldı: Galatasaray Turu İstanbul’a Bıraktı
Geri Dönüş Yarım Kaldı: Galatasaray Turu İstanbul’a Bıraktı
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında İsviçre deplasmanında Young Boys’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı 27 Mayıs Salı günü İstanbul’da oynanacak ve turu geçen takım Şampiyonlar Ligi’ne kalacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray, İsviçre deplasmanında maça kötü başladı ve ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temsilcimizde geri dönüş ise “Yedek Golcü” Machy Batshuayi ile başladı.
Belçikalı golcü, topla ilk buluşmasında golünü atarak önce farkı 1’e indirdi, 8 dakika sonra ise harika golle maçı 2-2’ye taşıdı.
Young Boys, 86’da penaltıdan attığı golle mücadeleyi 3-2 kazandı.
Galatasaray, Young Boys’u rövanşta 27 Mayıs Salı Günü İstanbul’da konuk edecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın