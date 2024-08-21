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Geri Dönüş Yarım Kaldı: Galatasaray Turu İstanbul’a Bıraktı

Geri Dönüş Yarım Kaldı: Galatasaray Turu İstanbul’a Bıraktı

galatasaray
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 00:01

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında İsviçre deplasmanında Young Boys’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı 27 Mayıs Salı günü İstanbul’da oynanacak ve turu geçen takım Şampiyonlar Ligi’ne kalacak.

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Galatasaray, İsviçre deplasmanında maça kötü başladı ve ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

Galatasaray, İsviçre deplasmanında maça kötü başladı ve ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

Temsilcimizde geri dönüş ise “Yedek Golcü” Machy Batshuayi ile başladı.

Temsilcimizde geri dönüş ise “Yedek Golcü” Machy Batshuayi ile başladı.

Belçikalı golcü, topla ilk buluşmasında golünü atarak önce farkı 1’e indirdi, 8 dakika sonra ise harika golle maçı 2-2’ye taşıdı.

Belçikalı golcü, topla ilk buluşmasında golünü atarak önce farkı 1’e indirdi, 8 dakika sonra ise harika golle maçı 2-2’ye taşıdı.

Young Boys, 86’da penaltıdan attığı golle mücadeleyi 3-2 kazandı.

Young Boys, 86’da penaltıdan attığı golle mücadeleyi 3-2 kazandı.

Galatasaray, Young Boys’u rövanşta 27 Mayıs Salı Günü İstanbul’da konuk edecek.

Galatasaray, Young Boys’u rövanşta 27 Mayıs Salı Günü İstanbul’da konuk edecek.
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