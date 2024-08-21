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Ankara’daki Orman Yangını Bolu’ya Sıçradı: Yine İnsanlar Yüzünden Çıkmış

Ankara’daki Orman Yangını Bolu’ya Sıçradı: Yine İnsanlar Yüzünden Çıkmış

Ankara Bolu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 18:27

Geçtiğimiz günlerde Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 3 gün sonra kontrol altına alınabilmişti. Bugün ise Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan orman yangını Bolu’nun Gerede ilçesine sıçradı. Yangın sebebiyle 1 köy boşaltıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının insan kaynaklı olabileceğini ifade etti.

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Yangın, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Şahinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anız yangını olarak başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Yangın, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Şahinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anız yangını olarak başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Ankara ile Bolu'nun sınırında büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Demirler Köyü'ne alevler yaklaştı.

Ankara ile Bolu'nun sınırında büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Demirler Köyü'ne alevler yaklaştı.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28'de başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler Köyü mevkiine sirayet eden orman yangınına valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28'de başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler Köyü mevkiine sirayet eden orman yangınına valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin ise “Şu anda henüz teknik olarak bir şey söylemek mümkün değil ama yine insan elinden, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunların tespiti yapılacak” dedi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin ise “Şu anda henüz teknik olarak bir şey söylemek mümkün değil ama yine insan elinden, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunların tespiti yapılacak” dedi.

Yangından görüntüler 👇

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