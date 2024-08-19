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Çankırı'daki Orman Yangını Büyüyor: Evlerini Terk Eden Köylüler Endişe İçinde

Çankırı'daki Orman Yangını Büyüyor: Evlerini Terk Eden Köylüler Endişe İçinde

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.08.2024 - 21:55

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4 köyün tahliye edildiği orman yangınını kontrol altına alabilmek için ekiplerin mücadelesi sürerken, evlerini terk etmek zorunda kalan köy sakinleri gelişmeleri endişeyle izliyor.

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle bölgedeki 4 köy tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle bölgedeki 4 köy tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Evlerini terk etmek zorunda kalan köy sakinleri ise, yangının söndürülmesi ve evlerine geri dönebilme umuduyla gelişmeleri endişeyle izliyor.

Evlerini terk etmek zorunda kalan köy sakinleri ise, yangının söndürülmesi ve evlerine geri dönebilme umuduyla gelişmeleri endişeyle izliyor.

Mustafa Kuluş adlı vatandaş, “Ankara’dan Ilgaz’a eşi dostu ziyarete gelmiştim. Ben de yangının olduğu Aşağıdere köyündenim. Anons edilerek köyden bizi tahliye ettiler. Yanımıza sadece giyim ve özel eşyalarımızı alabildik. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Memleketimizde böyle bir yangının olmasına çok üzüldük. Ormanın ve canlıların yanması bizi çok üzdü. Yangın hala devam ediyor. İnşaallah hemen söner” dedi.

Mustafa Kuluş adlı vatandaş, “Ankara’dan Ilgaz’a eşi dostu ziyarete gelmiştim. Ben de yangının olduğu Aşağıdere köyündenim. Anons edilerek köyden bizi tahliye ettiler. Yanımıza sadece giyim ve özel eşyalarımızı alabildik. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Memleketimizde böyle bir yangının olmasına çok üzüldük. Ormanın ve canlıların yanması bizi çok üzdü. Yangın hala devam ediyor. İnşaallah hemen söner” dedi.
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