Belediye Açıkladı: İzmir’de Kötü Koku ve Balık Ölümleri Neden Oluyor?

İzmir Körfez’de son günlerde artan kötü koku ve balık ölümleri dikkat çekmişti. Belediyeden yapılan açıklamada, deniz suyu sıcaklığı sebebiyle plankton patlaması yaşandığı ve bu sebeple hem kötü koku hem de balık ölümlerinin arttığı ifade edildi.