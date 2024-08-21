Belediye Açıkladı: İzmir’de Kötü Koku ve Balık Ölümleri Neden Oluyor?
Belediye Açıkladı: İzmir’de Kötü Koku ve Balık Ölümleri Neden Oluyor?
İzmir Körfez’de son günlerde artan kötü koku ve balık ölümleri dikkat çekmişti. Belediyeden yapılan açıklamada, deniz suyu sıcaklığı sebebiyle plankton patlaması yaşandığı ve bu sebeple hem kötü koku hem de balık ölümlerinin arttığı ifade edildi.
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İzmir Körfez’de denizden gelen kötü koku ve yaşanan balık ölümleri sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.
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Deniz suyu sıcaklığının küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisiyle artarak 29 dereceye ulaştığı, bu ortamın da "Dinoflagellate Gymnodinium" cinsi tek hücreli canlıların (planktonların) popülasyonunda ani artışları beraberinde getirdiği bertilen açıklamada, sudaki oksijen oranının düşmesiyle başlayan plankton ölümlerinin kötü kokuya neden olduğu ifade edildi.
"Ayrıca bu canlıların popülasyonundaki aşırı artış, bulundukları suyun yüzeyinin kızılımsı-kahverengi bir görünüme bürünmesine de neden olmaktadır. Bununla birlikte plankton patlamasıyla sudaki çözünmüş oksijen miktarının oldukça azalmasının balıkların ölümüne sebebiyet verdiği düşünülmektedir.”
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