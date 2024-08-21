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Donald Trump Yeniden Açık Havada: Kurşun Geçirmez Camın Arkasından Konuştu

Donald Trump Yeniden Açık Havada: Kurşun Geçirmez Camın Arkasından Konuştu

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 23:25

Yeniden ABD Başkanlığına adaylığını koyan Donald Trump, 13 Temmuz’da düzenlediği açık hava mitinginde silahlı saldırıya uğramış ve saniyelerle ölümden dönmüştü. Trump, bugün suikast sonrası ilk kez açık hava mitingi düzenledi. Eski ABD Başkanı konuşmasını kurşun geçirmez camın arkasından yaptı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde yeniden Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı oldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde yeniden Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı oldu.

Trump’a, temmuz ayında Pennsylvania’da düzenlendiği mitingde silahlı saldırı düzenlenmiş, eski ABD Başkanı saniyelik hareketiyle adeta ölümden dönmüştü.

Trump’a, temmuz ayında Pennsylvania’da düzenlendiği mitingde silahlı saldırı düzenlenmiş, eski ABD Başkanı saniyelik hareketiyle adeta ölümden dönmüştü.

Trump, suikast sonrasında bugün ilk kez Kuzey Carolina’da açık hava mitingi düzenledi.

Trump, suikast sonrasında bugün ilk kez Kuzey Carolina’da açık hava mitingi düzenledi.

Trump, saldırı önlemi olarak konuşmasını kurşun geçirmez bir camın arkasından yaptı.

Trump, saldırı önlemi olarak konuşmasını kurşun geçirmez bir camın arkasından yaptı.

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