Donald Trump Yeniden Açık Havada: Kurşun Geçirmez Camın Arkasından Konuştu

Yeniden ABD Başkanlığına adaylığını koyan Donald Trump, 13 Temmuz’da düzenlediği açık hava mitinginde silahlı saldırıya uğramış ve saniyelerle ölümden dönmüştü. Trump, bugün suikast sonrası ilk kez açık hava mitingi düzenledi. Eski ABD Başkanı konuşmasını kurşun geçirmez camın arkasından yaptı.