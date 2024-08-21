Donald Trump Yeniden Açık Havada: Kurşun Geçirmez Camın Arkasından Konuştu
Donald Trump Yeniden Açık Havada: Kurşun Geçirmez Camın Arkasından Konuştu
Yeniden ABD Başkanlığına adaylığını koyan Donald Trump, 13 Temmuz’da düzenlediği açık hava mitinginde silahlı saldırıya uğramış ve saniyelerle ölümden dönmüştü. Trump, bugün suikast sonrası ilk kez açık hava mitingi düzenledi. Eski ABD Başkanı konuşmasını kurşun geçirmez camın arkasından yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde yeniden Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump’a, temmuz ayında Pennsylvania’da düzenlendiği mitingde silahlı saldırı düzenlenmiş, eski ABD Başkanı saniyelik hareketiyle adeta ölümden dönmüştü.
Trump, suikast sonrasında bugün ilk kez Kuzey Carolina’da açık hava mitingi düzenledi.
Trump, saldırı önlemi olarak konuşmasını kurşun geçirmez bir camın arkasından yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın