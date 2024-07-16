Donald Trump'a Yapılan Suikast Girişimi 3D Modelleme ile Yeniden Canlandırıldı

Eski ABD başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğradı ve kafasını bir anlığına çevirmesiyle kurşun kulağını sıyırarak geçti. Olaydan sonra Donald Trump kafasını çevirmeseydi ve suikast girişimi başarıyla tamamlansaydı neler yaşanacaktı düşüncesi üzerine birçok çalışma yapıldı.
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Ve çalışmalar sonucu Donald Trump’ın tam olarak kafasından hedeflendiği görülürken, anlık bir yer değişimi olmasaydı çok daha kötü bir durum yaşanabileceği görüldü.
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İşte o anlar 👇
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