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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Uyutma (Öldürme) de İçeren Hayvan Hakları Tasarısına Tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Uyutma (Öldürme) de İçeren Hayvan Hakları Tasarısına Tepki

Ekrem İmamoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.07.2024 - 23:46

AK Parti’nin hazırladığı hayvan hakları yasasına ek yapılacak tasarı Meclis gündemine gelmeden tartışılmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarını uyutma (öldürme) da içeren tasarıya bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, tasarının neden uygulanmayacağını madde madde açıkladı.

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AK Parti hükümetinin mevcut hayvan hakları yasasına eklenecek yeni maddeler için hazırladığı tasarı Meclis gündemine gelmeden büyük tartışmalara neden oldu.

AK Parti hükümetinin mevcut hayvan hakları yasasına eklenecek yeni maddeler için hazırladığı tasarı Meclis gündemine gelmeden büyük tartışmalara neden oldu.

Hazırlanan tasarıda, sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının öldürülmesinin de yer alacağı iddia ediliyordu.

Hazırlanan tasarıda, sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının öldürülmesinin de yer alacağı iddia ediliyordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yasa tasarısının neden uygulanmayacağını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yasa tasarısının neden uygulanmayacağını açıkladı.

“Mevcut yasa bile tam uygulanmamış, ilgili yönetimler tarafından yeterli sayıda barınak açılmamış, kısırlaştırma yapılmamış, personel ve kaynak ayrılmamıştır. İlgili bakanlıklar da bu konuda gerekli desteği vermemiştir.”

“Mevcut yasa bile tam uygulanmamış, ilgili yönetimler tarafından yeterli sayıda barınak açılmamış, kısırlaştırma yapılmamış, personel ve kaynak ayrılmamıştır. İlgili bakanlıklar da bu konuda gerekli desteği vermemiştir.”

“Özellikle bazı bölgelerde sahipsiz sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlarımız olduğu bir gerçektir ancak bu vakaların hangi bölgelerde yoğunlaştığının analizi yapılmadan her yere aynı uygulama dayatılmak istenmektedir. Hayvan ve insan refahının sağlandığı, bu yaşam dengesinin çok başarılı bir şekilde sağlandığı birçok bölgemiz, ilimiz, ilçemiz mevcuttur.”

“Özellikle bazı bölgelerde sahipsiz sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlarımız olduğu bir gerçektir ancak bu vakaların hangi bölgelerde yoğunlaştığının analizi yapılmadan her yere aynı uygulama dayatılmak istenmektedir. Hayvan ve insan refahının sağlandığı, bu yaşam dengesinin çok başarılı bir şekilde sağlandığı birçok bölgemiz, ilimiz, ilçemiz mevcuttur.”
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“Sahiplendirme çalışması bugüne kadar yeterince yapılmamıştır. Bu konuda başarılı birçok örnek olmasına rağmen yaygın ve etkili bir teşvik çalışması yapılmamıştır.”

“Sahiplendirme çalışması bugüne kadar yeterince yapılmamıştır. Bu konuda başarılı birçok örnek olmasına rağmen yaygın ve etkili bir teşvik çalışması yapılmamıştır.”

“Yasa tasarısında hedeflenen sürede sokak hayvanlarının barınaklara toplanması hem olanaksızdır hem de bu tarz toplamanın popülasyonu daha da artıracağı bir gerçektir.”

“Yasa tasarısında hedeflenen sürede sokak hayvanlarının barınaklara toplanması hem olanaksızdır hem de bu tarz toplamanın popülasyonu daha da artıracağı bir gerçektir.”

“Bazı bölgelerde kedi ve köpek popülasyonunun azaltılması ya da bitirilmesi biyolojik dengeyi bozup başka kemirgen ve vahşi hayvanların çoğalmasına yol açacaktır. Dünyada bunun birçok örneği mevcuttur.”

“Bazı bölgelerde kedi ve köpek popülasyonunun azaltılması ya da bitirilmesi biyolojik dengeyi bozup başka kemirgen ve vahşi hayvanların çoğalmasına yol açacaktır. Dünyada bunun birçok örneği mevcuttur.”

“İllegal ya da denetimsiz evcil hayvan satışı ve üretimi kontrol altına alınmamıştır.”

“İllegal ya da denetimsiz evcil hayvan satışı ve üretimi kontrol altına alınmamıştır.”

“Bu konuda gerekli çalışmaları yapmayan yerel yönetimlere yönelik denetim ve uygulama yapılmamış, gerekli durumlarda bakanlık devreye girmemiştir.”

“Bu konuda gerekli çalışmaları yapmayan yerel yönetimlere yönelik denetim ve uygulama yapılmamış, gerekli durumlarda bakanlık devreye girmemiştir.”
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“Yeni yasa tasarısının uygulanması için gerekli bütçe mevcut yasanın uygulanması için gerekli bütçeden çok daha büyüktür.”

“Yeni yasa tasarısının uygulanması için gerekli bütçe mevcut yasanın uygulanması için gerekli bütçeden çok daha büyüktür.”

“En önemlisi de uzun bir tarihsel sürede evcilleştirdiğimiz, yaşamımızın bir parçası olmuş bu canlıların yasa gereği milyonlarcasının uyutulmasının vicdanlarda oluşturacağı derin tahribattır.”

“En önemlisi de uzun bir tarihsel sürede evcilleştirdiğimiz, yaşamımızın bir parçası olmuş bu canlıların yasa gereği milyonlarcasının uyutulmasının vicdanlarda oluşturacağı derin tahribattır.”

“Çözüm; bu konuda ortak akılla hareket etmek, pratikte başka sorunlara yol açan adımlar yerine uygulanabilir bir yasa hazırlamak. Mevcut yasada tanımlanmış ama bir türlü pratikte uygulanmamış adımları tek tek hayata geçirmektir. Sosyal olarak topluma uyum sağlamış, rehabilitasyonu yapılmış canlıların gönüllüler işbirliği ve desteğiyle alındığı yere bırakılması, takibinin yapılması, kayıt altına alınması, çip takılması, "bakımını yap, aşıla, kısırlaştır ve sahiplendir" yaklaşımı temel olmalıdır. Sorun yaşanan bölgelere özel olarak eğilmek, Bakanlığın da dahil olduğu altyapı, personel ve kaynak ile kültürümüze, geleneklerimize, canlılığımıza, insanlığımıza yakışan pratik uygulamaları hayata geçirmektir.”

“Çözüm; bu konuda ortak akılla hareket etmek, pratikte başka sorunlara yol açan adımlar yerine uygulanabilir bir yasa hazırlamak. Mevcut yasada tanımlanmış ama bir türlü pratikte uygulanmamış adımları tek tek hayata geçirmektir. Sosyal olarak topluma uyum sağlamış, rehabilitasyonu yapılmış canlıların gönüllüler işbirliği ve desteğiyle alındığı yere bırakılması, takibinin yapılması, kayıt altına alınması, çip takılması, "bakımını yap, aşıla, kısırlaştır ve sahiplendir" yaklaşımı temel olmalıdır. Sorun yaşanan bölgelere özel olarak eğilmek, Bakanlığın da dahil olduğu altyapı, personel ve kaynak ile kültürümüze, geleneklerimize, canlılığımıza, insanlığımıza yakışan pratik uygulamaları hayata geçirmektir.”

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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ernstunan

geç bu masalları. yönettiğin ilde turistlere kçpekler saldırdı, uluslararası camiaya rezil rüsvayız. sultanahmette çeteleşmiş köpekler var, çimenlere dökülen... Devamını Gör

Ceren Dinçer

Her hayvan haberinin altında sen varsın. Nasıl bir hayvan nefreti bu anlamakta zorlanıyorum. Çok ama çok korkunçsun

Sümeyye Demir

Onedio sadece köpek fotoğrafı koyup algı yapma. Yasa çıkarsa kedileri de uyutacaklar, zira yasada kedi köpek ayrımı yok. En yakın belediye veterinerine gidin... Devamını Gör

johnm2

kedileri almalarına gerek yok bence de yavaş yavaş kısırlaştırarak dengeye getirebilirler . köpek gibi bir saldırganlığı yok acelesi de yok o yüzden

pisikolik

YA BEN BOSUNA ASIK OLMADIM EKREM BASKANIMA ❤️❤️❤️😍😍😍😍