İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Uyutma (Öldürme) de İçeren Hayvan Hakları Tasarısına Tepki

AK Parti’nin hazırladığı hayvan hakları yasasına ek yapılacak tasarı Meclis gündemine gelmeden tartışılmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarını uyutma (öldürme) da içeren tasarıya bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, tasarının neden uygulanmayacağını madde madde açıkladı.