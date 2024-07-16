Sokak Hayvanları Yasası AK Parti’de Kriz Çıkardı: Bazı Milletvekilleri Tasarıyı Protesto Edecek İddiası

AK Parti tarafından hazırlanan sokak hayvanları yasasına ek tasarı tartışılmaya devam ediyor. Hazırlanan ve kısa zamanda Meclis’e sunulacak olan yasa tasarısında, sokak hayvanlarının “ötenazi” adı altında katledilmesi de yer alıyor. İddiaya göre hazırlanan tasarı, AK Parti içinde de kriz yarattı. Bazı milletvekilleri tasarının Meclis’ten geçerek yasalaşması için oy vermeyecek. Ayrıca parti kurmayları, tasarının görüşülmesini 1 Ağustos’ta tatile girecek TBMM’de yeni döneme bırakmaya karar verdi.