Sokak Hayvanları Yasası AK Parti’de Kriz Çıkardı: Bazı Milletvekilleri Tasarıyı Protesto Edecek İddiası
Sokak Hayvanları Yasası AK Parti’de Kriz Çıkardı: Bazı Milletvekilleri Tasarıyı Protesto Edecek İddiası
AK Parti tarafından hazırlanan sokak hayvanları yasasına ek tasarı tartışılmaya devam ediyor. Hazırlanan ve kısa zamanda Meclis’e sunulacak olan yasa tasarısında, sokak hayvanlarının “ötenazi” adı altında katledilmesi de yer alıyor. İddiaya göre hazırlanan tasarı, AK Parti içinde de kriz yarattı. Bazı milletvekilleri tasarının Meclis’ten geçerek yasalaşması için oy vermeyecek. Ayrıca parti kurmayları, tasarının görüşülmesini 1 Ağustos’ta tatile girecek TBMM’de yeni döneme bırakmaya karar verdi.
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Yürürlükteki sokak hayvanları yasasına ek yapılacak yeni maddeler toplumun bir kesiminden büyük tepki çekti.
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AK Parti tarafından hazırlanan tasarıda, sokak hayvanlarını ilaçla uyutmak (öldürmek) de yer alıyor.
Serbestiyet’ten Hilal Köylü’nün haberine göre, hazırlanan tasarı parti içinde de kriz yarattı.
Parti içinden gelen tepkiler nedeniyle tasarının Meclis’te görüşülmesi yeni yasama dönemine bırakılacak.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ve tartışma yaratan yeni öğretmen kanunu tasarısı da yeni döneme kalabilir.
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