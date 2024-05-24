Sokak Hayvanlarının “Uyutulması” Yasası: Kim Destekliyor, Kim Karşı Çıkıyor?

AK Parti’nin sokak hayvanlarıyla ilgili hazırladığı yasa tasarısı gündemin bir numaralı maddesi konumuna geldi. Tasarıda, sokak hayvanlarının toplanılıp barınaklara yerleştirilmesi ve 30 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması (zehirli enjeksiyonla öldürülmesi) yer alıyor. Tasarı henüz Meclis gündemine gelmeden büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı vatandaşların desteklediği, bazılarının ise kesinlikle karşı çıktığı yasa tasarısına siyasiler ne diyor? Hangi parti destekliyor, hangi lider karşı çıkıyor?