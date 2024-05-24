Sokak Hayvanlarının “Uyutulması” Yasası: Kim Destekliyor, Kim Karşı Çıkıyor?
Sokak Hayvanlarının “Uyutulması” Yasası: Kim Destekliyor, Kim Karşı Çıkıyor?
AK Parti’nin sokak hayvanlarıyla ilgili hazırladığı yasa tasarısı gündemin bir numaralı maddesi konumuna geldi. Tasarıda, sokak hayvanlarının toplanılıp barınaklara yerleştirilmesi ve 30 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması (zehirli enjeksiyonla öldürülmesi) yer alıyor. Tasarı henüz Meclis gündemine gelmeden büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı vatandaşların desteklediği, bazılarının ise kesinlikle karşı çıktığı yasa tasarısına siyasiler ne diyor? Hangi parti destekliyor, hangi lider karşı çıkıyor?
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in gelecek hafta Meclis’e geleceğini ifade ettiği hayvan hakları yasa tasarısı tartışmaları iyice alevlendi.
Hükümetin hazırladığı tasarıya, parti içinden bazı kişiler itiraz ederken, başta Bursa Milletvekili Mustafa Varank olmak üzere bazı kesimler ise koşulsuz destek veriyor.
“İnsan eşref-i mahlukattır” diyen Milletvekili Varank, Meclis’e gelecek tasarının yasalaşması için çalışacağını söyledi.
Sokak hayvanlarının “uyutulmasının” en büyük destekçilerinden biri de Büyük Birlik Partisi. Partinin lideri Mustafa Destici, yerel seçimde kazandıkları belediyede sokak hayvanlarının şimdiden toplanmaya başladığını söyledi.
Mustafa Destici, daha önceki açıklamalarında da özellikle sokakta yaşayan köpeklerin büyük sorunlar yarattığını ifade etmişti.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, hükümetin sokak hayvanlarıyla ilgili yapacağı her yasaya destek vereceklerini açıklamıştı.
Ana muhalefet partisi CHP ise tasarıya şiddetle karşı çıkıyor.
Genel Başkan Özgür Özel, “Hayvan Hakları Fonu” kurularak sokak hayvanlarının toplanıp, barınaklarda yaşaması gerektiğini ifade etti.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da sokak hayvanlarının "uyutulmasına" yönelik hazırlanan yasa tasarısına tepki gösterdi.
Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da yasa tasarısına karşı oldukları yer aldı.
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Sokak hayvanlarının “uyutulmasına” bir tepki de Yeniden Refah Partisi’nden geldi. Genel Başkan Fatih Erbakan, “Allah’ın verdiği canı, sadece Allah alabilir” ifadelerini kullanarak sokak hayvanlarının öldürülmemesi gerektiğini vurguladı.
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