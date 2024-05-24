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Bu Bir Sokak Köpekleri Anketidir!

Bu Bir Sokak Köpekleri Anketidir!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
24.05.2024 - 14:57 Son Güncelleme: 24.05.2024 - 15:00

Hayvan dostlarımız için elimizden geleni yapmaya çalışsak da maalesef ki yeterli olmuyor. Son günlerin gündeminde sokak hayvanları için hazırlanan bir kanun teklifi var. AK Parti'nin sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi hazırlıkları büyük tartışmaya sebep oldu.  '30 gün içinde sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması' yer alan kanun tabii ki tepki çekti. Sizin de fikrinizi almak için bir anket hazırladık;

Buyurun anketimize!

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İlk sorumuzla başlayalım. Genel olarak hayvanlarla aran nasıldır?

İlk sorumuzla başlayalım. Genel olarak hayvanlarla aran nasıldır?

Peki kapının önüne kedi, köpek için mama veya su koyar mısın?

Peki kapının önüne kedi, köpek için mama veya su koyar mısın?

Sokak köpekleri hakkında ne düşünüyorsun?

Sokak köpekleri hakkında ne düşünüyorsun?

Sence Türkiye'deki barınaklarda hayvanlar için iyi koşulları sağlıyor mu?

Sence Türkiye'deki barınaklarda hayvanlar için iyi koşulları sağlıyor mu?

Peki daha önce hiç bir köpek saldırısına uğradın mı?

Peki daha önce hiç bir köpek saldırısına uğradın mı?
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Peki sence köpekler neden saldırıyor olabilir?

Peki sence köpekler neden saldırıyor olabilir?

Sokak köpekleri için sence en doğru çözüm nedir?

Sokak köpekleri için sence en doğru çözüm nedir?

Yasayı kim destekliyor kim desteklemiyor;👇

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