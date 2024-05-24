Bu Bir Sokak Köpekleri Anketidir!

Hayvan dostlarımız için elimizden geleni yapmaya çalışsak da maalesef ki yeterli olmuyor. Son günlerin gündeminde sokak hayvanları için hazırlanan bir kanun teklifi var. AK Parti'nin sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi hazırlıkları büyük tartışmaya sebep oldu. '30 gün içinde sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması' yer alan kanun tabii ki tepki çekti. Sizin de fikrinizi almak için bir anket hazırladık;

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