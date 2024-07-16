Donald Trump’a Suikast: İran da Trump’ı Öldürmek İstemiş

ABD eski başkanlarından Donald Trump, Pensilvanya’da düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğramış ve ölümden kıl payı kurtulmuştu. ABD’deli yetkililer, İran’ın da Donald Trump’ı öldürmek için plan yaptığı istihbaratı almış ve Gizli Servis bu sebeple Trump’ın korumasını artırmış. Trump’a suikast düzenleyen ve olay yerinde öldürülen Thomas Matthew Crooks’un ise İran ile bağlantısı bulunamadı.