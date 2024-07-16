Donald Trump’a Suikast: İran da Trump’ı Öldürmek İstemiş
Donald Trump’a Suikast: İran da Trump’ı Öldürmek İstemiş
ABD eski başkanlarından Donald Trump, Pensilvanya’da düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğramış ve ölümden kıl payı kurtulmuştu. ABD’deli yetkililer, İran’ın da Donald Trump’ı öldürmek için plan yaptığı istihbaratı almış ve Gizli Servis bu sebeple Trump’ın korumasını artırmış. Trump’a suikast düzenleyen ve olay yerinde öldürülen Thomas Matthew Crooks’un ise İran ile bağlantısı bulunamadı.
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ABD’de yeniden başkanlığına aday olan Donald Trump, hafta sonu Pensilvanya’da düzenlediği seçim mitinginde uzun namlulu silahla suikasta uğramıştı ve ölümden kıl payı kurtulmuştu.
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Trump’a suikast düzenleyen Thomas Matthew Crooks ise olay yerinde Gizli Servis tarafından öldürülmüştü.
CNN’de yer alan habere göre; İran da Trump’ı öldürmek için hazırlık yapmış.
ABD’li yetkililerin ulaştığı bir kişiden alınan bilgiye göre İran, yeniden seçilmesini istemediği Donald Trump’ı ABD’de öldürmek için çalışma yapmış.
Trump’ı öldürmek isterken vurulan suikastçı Thomas Matthew Crooks’un ise İran ile bağlantısına dair bilgiye ulaşılamadı.
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Donald Trum, ABD başkanlığı yaptığı sırada İran’ın efsane komutanlarından Kasım Süleymani ABD operasyonu ile öldürülmüştü.
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Oooohhh 10 yıllık malzeme çıktı tosunuma
AHAHAHAHA BIZDE.KANDIK (AKILLILAR KANMAZ) 😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣
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