Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Maymun Çiçeği Açıklaması: "Panik Yapmaya Gerek Yok"

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Maymun Çiçeği (Mpox) virüsü nedeniyle dünya çapında küresel acil durum ilan edilmişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastalık ile ilgili hastanelere başvuran kişilerin olduğunu ancak şimdiye kadar kimseye Maymun Çiçeği teşhisi konulmadığını söyledi. Memişoğlu ayrıca virüs ile ilgili panik yapacak bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.