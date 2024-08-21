Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Maymun Çiçeği Açıklaması: "Panik Yapmaya Gerek Yok"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Maymun Çiçeği Açıklaması: "Panik Yapmaya Gerek Yok"
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Maymun Çiçeği (Mpox) virüsü nedeniyle dünya çapında küresel acil durum ilan edilmişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastalık ile ilgili hastanelere başvuran kişilerin olduğunu ancak şimdiye kadar kimseye Maymun Çiçeği teşhisi konulmadığını söyledi. Memişoğlu ayrıca virüs ile ilgili panik yapacak bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.
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Afrika’da hızla yayılan Maymun Çiçeği virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü farkındalığı artırmak için dünya çapında küresel acil durum ilan etmişti.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şu anda Türkiye'de Maymun Çiçeği virüsünün olmadığına dikkat çekerek, "Maymun çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı." dedi.
Bakan Memişoğlu Covid-19 ve deprem felaketinde sağlık altyapısının gayet iyi işlediğine dikkat çekerek “Korkuya ve paniğe gerek olmadığını, tedbir, planlama ve bu yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
“Afrikalı öğrencilere yönelik bir tedbir şu anda yapmayacağız. Virüsün seyrine göre politikalarımızı değiştirebiliriz. Ama şu anda böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz.”
“Sınır kapılarımızda rehberin yayınlanması zaten bir şekilde oradaki insanların da buna hassasiyet göstermesinin sağlanması içindi. Virüste ilk 4-5 gün belirti vermeyebilir ama bulaş riski var. Siz ne kadar kapıda önlem alırsanız alın ilk döneminde hiç belirti vermeyebilir. O nedenle en azından ciltteki lezyonları tespit edebilecek bu tür girişleri kontrol edebilecek insanlara biz bunların daha hassas olmaları konusunda ifadede bulunduk.”
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En son böyle denildiğinde binlerce vatandaşımızı kaybettik, ayrıca Afrikalı öğrencilerle bişey yapamayız ne demek yahu?! Gerçi ülkeye giren çıkanın haddi hes... Devamını Gör
Panik ve gerilim yaratma şampiyon 🤤🤤
herhalde tüm ülkeye bulaşınca önlem alcaklar zaten ülkenin yarısından fazlası türist bu gün olmazsa yarın bulaşcak gerçi olan yine bize onlar rahat rahat otu... Devamını Gör
Siz maymun çiçeğini bırakın herkes ishal kusuyor oğlum hastalandı acil doluydu millet perişan olmuş ne oluyor asıl salgın bu ben böyle bisey görmedim doktor ... Devamını Gör