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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2026 - 23:49
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Dünya Kupası'nda grup aşamaları tamamlandı ve son 32 heyecanı başladı. 

İlk maçta Kanada, Güney Afrika ile karşı karşıya geldi. Son 32'nin ikinci gününde de favoriler zorlu maçlara çıkıyor. 

Yarın oynanacak maçlar saat olarak da görece Avrupa için uygun saatler olacak.

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Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

Yarın ilk maç 20.00'de oynanacak. Geçtiğimiz turnuvanın iyi takımlarından Japonya, her turnuvanın doğal favorilerinden Brezilya ile karşı karşıya gelecek. 

23.30'da ise yine her turnuvaya büyük iddialarla giren Almanya sahne alacak. Rakibi ise grubumuzda bizi yenerek üst tura çıkan Paraguay olacak. 

İki maç da TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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