2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Yarın ilk maç 20.00'de oynanacak. Geçtiğimiz turnuvanın iyi takımlarından Japonya, her turnuvanın doğal favorilerinden Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

23.30'da ise yine her turnuvaya büyük iddialarla giren Almanya sahne alacak. Rakibi ise grubumuzda bizi yenerek üst tura çıkan Paraguay olacak.

İki maç da TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.